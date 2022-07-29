Прогноз на бой Эммануэли Адзо (Тог) — Тайсон Миллер (США) 29.07.2022

«Эммануэли Адзо (Тог)» – «Тайсон Миллер (США)». 29.07.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Эммануэли Адзо (Тог) — Тайсон Миллер (США) на 29 июля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Эммануэли Адзо (Тог) и Тайсон Миллер (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:00.

До 29 июля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Эммануэли Адзо (Тог) — Тайсон Миллер (США). Это будет продолжаться вплоть до 23:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эммануэли Адзо (Тог) — Тайсон Миллер (США):

победа Эммануэли Адзо (Тог) – 0, ничья – 0, победа Тайсон Миллер (США) – 0

Прогноз на матч Эммануэли Адзо (Тог) – Тайсон Миллер (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29 июля :

Так как Эммануэли Адзо (Тог) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Тайсон Миллер (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Эммануэли Адзо (Тог) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Эммануэли Адзо (Тог) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Эммануэли Адзо (Тог) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Эммануэли Адзо (Тог) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Эммануэли Адзо (Тог) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Эммануэли Адзо (Тог) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Эммануэли Адзо (Тог) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Тайсон Миллер (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Тайсон Миллер (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Тайсон Миллер (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Тайсон Миллер (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Тайсон Миллер (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Эммануэли Адзо (Тог) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Эммануэли Адзо (Тог) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Эммануэли Адзо (Тог) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Эммануэли Адзо (Тог) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Эммануэли Адзо (Тог) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Эммануэли Адзо (Тог) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Тайсон Миллер (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Тайсон Миллер (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Тайсон Миллер (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Тайсон Миллер (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Эммануэли Адзо (Тог) – Тайсон Миллер (США) 29.07.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Эммануэли Адзо (Тог) и Тайсон Миллер (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Эммануэли Адзо (Тог) и Тайсон Миллер (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Эммануэли Адзо (Тог) и Тайсон Миллер (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Эммануэли Адзо (Тог) и Тайсон Миллер (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Эммануэли Адзо (Тог) и Тайсон Миллер (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Эммануэли Адзо (Тог) — Тайсон Миллер (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Эммануэли Адзо (Тог) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Эммануэли Адзо (Тог) — Тайсон Миллер (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Тайсон Миллер (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Эммануэли Адзо (Тог)

На самом деле Эммануэли Адзо (Тог) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Эммануэли Адзо (Тог) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Эммануэли Адзо (Тог) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Эммануэли Адзо (Тог) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Эммануэли Адзо (Тог) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Тайсон Миллер (США)

Никаких высот Тайсон Миллер (США) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Тайсон Миллер (США) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Тайсон Миллер (США) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Тайсон Миллер (США) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Эммануэли Адзо (Тог) — Тайсон Миллер (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29 июля

В этом поединке Эммануэли Адзо (Тог) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Тайсон Миллер (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эммануэли Адзо (Тог) — Тайсон Миллер (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Тайсон Миллер (США) выиграет нокаутом.

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