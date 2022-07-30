Прогноз на бой Эдуардо Мора (Кол) — Нкоси Ндебеле (ЮАР) 30.07.2022

«Эдуардо Мора (Кол)» – «Нкоси Ндебеле (ЮАР)». 30.07.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 30-го июля состоится интересный поединок Эдуардо Мора (Кол) — Нкоси Ндебеле (ЮАР), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 01:00 по московскому времени Эдуардо Мора (Кол) и Нкоси Ндебеле (ЮАР) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 30-го июля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Эдуардо Мора (Кол) и Нкоси Ндебеле (ЮАР) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Эдуардо Мора (Кол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эдуардо Мора (Кол) — Нкоси Ндебеле (ЮАР):

победа Эдуардо Мора (Кол) – 2.115, ничья – 53, победа Нкоси Ндебеле (ЮАР) – 1.72

Прогноз на матч Эдуардо Мора (Кол) – Нкоси Ндебеле (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30-го июля :

Ставки по коэффициенту 2.115 окажутся выигрышными, если Эдуардо Мора (Кол) станет победителем боя. Если выиграет Нкоси Ндебеле (ЮАР), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.72.

История личных встреч

В профессиональной карьере Эдуардо Мора (Кол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Эдуардо Мора (Кол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Эдуардо Мора (Кол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Эдуардо Мора (Кол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Эдуардо Мора (Кол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Эдуардо Мора (Кол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Нкоси Ндебеле (ЮАР) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Нкоси Ндебеле (ЮАР) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Нкоси Ндебеле (ЮАР) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Нкоси Ндебеле (ЮАР) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Нкоси Ндебеле (ЮАР) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Эдуардо Мора (Кол) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Эдуардо Мора (Кол) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Эдуардо Мора (Кол) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Эдуардо Мора (Кол) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Эдуардо Мора (Кол) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Эдуардо Мора (Кол) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Нкоси Ндебеле (ЮАР) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Нкоси Ндебеле (ЮАР) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Нкоси Ндебеле (ЮАР) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Нкоси Ндебеле (ЮАР) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Нкоси Ндебеле (ЮАР) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Нкоси Ндебеле (ЮАР) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Нкоси Ндебеле (ЮАР) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Эдуардо Мора (Кол) – Нкоси Ндебеле (ЮАР) 30.07.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Эдуардо Мора (Кол) и Нкоси Ндебеле (ЮАР) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Эдуардо Мора (Кол) и Нкоси Ндебеле (ЮАР) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Эдуардо Мора (Кол) и Нкоси Ндебеле (ЮАР), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Эдуардо Мора (Кол) выиграет бой.

На чемпионский бой Эдуардо Мора (Кол) — Нкоси Ндебеле (ЮАР) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Нкоси Ндебеле (ЮАР), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Эдуардо Мора (Кол)

В своей профессиональной карьере Эдуардо Мора (Кол) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Эдуардо Мора (Кол) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Эдуардо Мора (Кол) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Эдуардо Мора (Кол) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Эдуардо Мора (Кол) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Нкоси Ндебеле (ЮАР)

В данный момент Нкоси Ндебеле (ЮАР) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Нкоси Ндебеле (ЮАР) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Нкоси Ндебеле (ЮАР) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Нкоси Ндебеле (ЮАР) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Эдуардо Мора (Кол) — Нкоси Ндебеле (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30-го июля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Эдуардо Мора (Кол) — Нкоси Ндебеле (ЮАР) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Эдуардо Мора (Кол) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эдуардо Мора (Кол) — Нкоси Ндебеле (ЮАР) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Нкоси Ндебеле (ЮАР) выиграет нокаутом.

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