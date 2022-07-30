Прогноз на бой Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) — Ким Клавел (Кан) 30.07.2022

«Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек)» – «Ким Клавел (Кан)». 30.07.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 30-го июля 2022 года должен состояться бой Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) — Ким Клавел (Кан), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) и Ким Клавел (Кан) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 03:00 по московскому времени Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) и Ким Клавел (Кан) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 30-го июля 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) и Ким Клавел (Кан) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) — Ким Клавел (Кан):

победа Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) – 4.6, ничья – 18, победа Ким Клавел (Кан) – 1.256

Прогноз на матч Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) – Ким Клавел (Кан) Бои, титульный бой, 30-го июля 2022 года :

Так как Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 4.6. В то же время Ким Клавел (Кан) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.256.

История личных встреч

На данный момент Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Ким Клавел (Кан) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Ким Клавел (Кан) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Ким Клавел (Кан) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Ким Клавел (Кан) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Ким Клавел (Кан) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Ким Клавел (Кан) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Ким Клавел (Кан) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Ким Клавел (Кан) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Ким Клавел (Кан) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Ким Клавел (Кан) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) – Ким Клавел (Кан) 30.07.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) и Ким Клавел (Кан) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) и Ким Клавел (Кан) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) — Ким Клавел (Кан) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Ким Клавел (Кан) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) в данный момент сильнее, нежели Ким Клавел (Кан), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек)

Так как Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Ким Клавел (Кан)

Ким Клавел (Кан) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Ким Клавел (Кан) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Ким Клавел (Кан) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Ким Клавел (Кан) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Ким Клавел (Кан) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) — Ким Клавел (Кан). Прогноз и ставки на матч. Бои 30-го июля 2022 года

Никто не сомневается, что Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) намного сильнее, чем Ким Клавел (Кан), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) — Ким Клавел (Кан) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Есения Гуадалупе Гомес Васкес (Мек) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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