Прогноз на бой Луан Сантьяго (Бра) — Михаил Котрута (Мда) 30 июля

«Луан Сантьяго (Бра)» – «Михаил Котрута (Мда)». 30.07.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 30-го июля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Луан Сантьяго (Бра) — Михаил Котрута (Мда). На ринге его участники появятся в 03:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Луан Сантьяго (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 30-го июля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Луан Сантьяго (Бра) — Михаил Котрута (Мда). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Луан Сантьяго (Бра) — Михаил Котрута (Мда):

победа Луан Сантьяго (Бра) – 1.88, ничья – 51, победа Михаил Котрута (Мда) – 1.89

Прогноз на матч Луан Сантьяго (Бра) – Михаил Котрута (Мда) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30-го июля :

Так как Луан Сантьяго (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.88. В то же время Михаил Котрута (Мда) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.89.

История личных встреч

На данный момент Луан Сантьяго (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Луан Сантьяго (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Луан Сантьяго (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Луан Сантьяго (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Михаил Котрута (Мда) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Михаил Котрута (Мда) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Михаил Котрута (Мда) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Михаил Котрута (Мда) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Михаил Котрута (Мда) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Луан Сантьяго (Бра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Луан Сантьяго (Бра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Луан Сантьяго (Бра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Луан Сантьяго (Бра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Луан Сантьяго (Бра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Луан Сантьяго (Бра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Михаил Котрута (Мда) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Михаил Котрута (Мда) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Михаил Котрута (Мда) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Михаил Котрута (Мда) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Михаил Котрута (Мда), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Луан Сантьяго (Бра) – Михаил Котрута (Мда) 30.07.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Луан Сантьяго (Бра) и Михаил Котрута (Мда). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Луан Сантьяго (Бра) и Михаил Котрута (Мда). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Луан Сантьяго (Бра) и Михаил Котрута (Мда) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Луан Сантьяго (Бра) и Михаил Котрута (Мда) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Луан Сантьяго (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Михаил Котрута (Мда) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Луан Сантьяго (Бра).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Луан Сантьяго (Бра) и Михаил Котрута (Мда), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Михаил Котрута (Мда) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Луан Сантьяго (Бра)

В своей профессиональной карьере Луан Сантьяго (Бра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Луан Сантьяго (Бра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Луан Сантьяго (Бра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Луан Сантьяго (Бра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Луан Сантьяго (Бра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Михаил Котрута (Мда)

Последний раз Михаил Котрута (Мда) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Михаил Котрута (Мда) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Михаил Котрута (Мда) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Михаил Котрута (Мда) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Михаил Котрута (Мда)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Михаил Котрута (Мда) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Луан Сантьяго (Бра) — Михаил Котрута (Мда). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30-го июля

Вряд ли Луан Сантьяго (Бра) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Михаил Котрута (Мда), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Луан Сантьяго (Бра) и Михаил Котрута (Мда) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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