Прогноз на бой Реджинальд Адамс (США) — Джустиче Лампарес (США) 30-го июля 2022 года

«Реджинальд Адамс (США)» – «Джустиче Лампарес (США)». 30.07.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 30 июля состоится интересный поединок Реджинальд Адамс (США) — Джустиче Лампарес (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 02:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 30 июля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Реджинальд Адамс (США) — Джустиче Лампарес (США). По Москве начало данного поединка будет в 02:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Реджинальд Адамс (США) — Джустиче Лампарес (США):

победа Реджинальд Адамс (США) – 1.256, ничья – 56, победа Джустиче Лампарес (США) – 3.92

Прогноз на матч Реджинальд Адамс (США) – Джустиче Лампарес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30 июля :

По коэффициенту 1.256 ставить на то, что выиграет Реджинальд Адамс (США) не очень выгодно, а вот Джустиче Лампарес (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 3.92.

История личных встреч

На профессиональном ринге Реджинальд Адамс (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Реджинальд Адамс (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Реджинальд Адамс (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Реджинальд Адамс (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Реджинальд Адамс (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Джустиче Лампарес (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джустиче Лампарес (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джустиче Лампарес (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джустиче Лампарес (США) должен быть в хорошей физической форме. Джустиче Лампарес (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Реджинальд Адамс (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Реджинальд Адамс (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Реджинальд Адамс (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Реджинальд Адамс (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Реджинальд Адамс (США) валится с ног. К тому же, Реджинальд Адамс (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Реджинальд Адамс (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Джустиче Лампарес (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джустиче Лампарес (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джустиче Лампарес (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джустиче Лампарес (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джустиче Лампарес (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Реджинальд Адамс (США) – Джустиче Лампарес (США) 30.07.22

Появление на ринге таких бойцов, как Реджинальд Адамс (США) и Джустиче Лампарес (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Реджинальд Адамс (США) и Джустиче Лампарес (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Реджинальд Адамс (США) и Джустиче Лампарес (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Реджинальд Адамс (США) и Джустиче Лампарес (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Реджинальд Адамс (США) и Джустиче Лампарес (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Реджинальд Адамс (США) и Джустиче Лампарес (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Реджинальд Адамс (США) — Джустиче Лампарес (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джустиче Лампарес (США).

Реджинальд Адамс (США)

Реджинальд Адамс (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Реджинальд Адамс (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Реджинальд Адамс (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Реджинальд Адамс (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Реджинальд Адамс (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Джустиче Лампарес (США)

Джустиче Лампарес (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Джустиче Лампарес (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Джустиче Лампарес (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Джустиче Лампарес (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Джустиче Лампарес (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Реджинальд Адамс (США) — Джустиче Лампарес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30 июля

Несмотря на то, что Реджинальд Адамс (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Джустиче Лампарес (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Реджинальд Адамс (США) будет намного сильнее, чем Джустиче Лампарес (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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