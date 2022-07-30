Прогноз на бой Джонаски Соджо (Внс) — Джефри Рой (Дом) 30-го июля

«Джонаски Соджо (Внс)» – «Джефри Рой (Дом)». 30.07.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 30 июля состоится интересный поединок Джонаски Соджо (Внс) — Джефри Рой (Дом), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 02:20 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 30 июля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джонаски Соджо (Внс) — Джефри Рой (Дом). По Москве начало данного поединка будет в 02:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джонаски Соджо (Внс) — Джефри Рой (Дом):

победа Джонаски Соджо (Внс) – 1.164, ничья – 61, победа Джефри Рой (Дом) – 5.35

Прогноз на матч Джонаски Соджо (Внс) – Джефри Рой (Дом) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30 июля :

По коэффициенту 1.164 ставить на то, что выиграет Джонаски Соджо (Внс) не очень выгодно, а вот Джефри Рой (Дом) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 5.35.

История личных встреч

На данный момент Джонаски Соджо (Внс) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джонаски Соджо (Внс) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джонаски Соджо (Внс) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джонаски Соджо (Внс) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Джефри Рой (Дом) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джефри Рой (Дом) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джефри Рой (Дом) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джефри Рой (Дом) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джефри Рой (Дом) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Джонаски Соджо (Внс) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джонаски Соджо (Внс) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джонаски Соджо (Внс) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джонаски Соджо (Внс) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джонаски Соджо (Внс) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джонаски Соджо (Внс) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Джефри Рой (Дом) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джефри Рой (Дом) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джефри Рой (Дом) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джефри Рой (Дом) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джефри Рой (Дом) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джефри Рой (Дом) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джефри Рой (Дом) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джонаски Соджо (Внс) – Джефри Рой (Дом) 30.07.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джонаски Соджо (Внс) и Джефри Рой (Дом). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Джонаски Соджо (Внс) и Джефри Рой (Дом) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джонаски Соджо (Внс) и Джефри Рой (Дом) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джонаски Соджо (Внс) и Джефри Рой (Дом) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джонаски Соджо (Внс) будет намного сильнее, чем Джефри Рой (Дом), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Джонаски Соджо (Внс) — Джефри Рой (Дом) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джефри Рой (Дом), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джонаски Соджо (Внс)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Джонаски Соджо (Внс) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Джонаски Соджо (Внс) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Джонаски Соджо (Внс) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Джонаски Соджо (Внс) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Джефри Рой (Дом)

Уже несколько лет Джефри Рой (Дом) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Джефри Рой (Дом) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Джефри Рой (Дом) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Джонаски Соджо (Внс) — Джефри Рой (Дом). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30 июля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Джонаски Соджо (Внс) — Джефри Рой (Дом) собираются ставить на то, что сильнее будет Джонаски Соджо (Внс), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Джонаски Соджо (Внс) — Джефри Рой (Дом) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джонаски Соджо (Внс) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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