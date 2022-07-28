Новая Зеландия (TSL) — Индия (TSL): единоборств будет много, голов — нет

Прогнозы и ставки специалистов на матч Новая Зеландия (TSL) — Индия (TSL) 29.07.22

«Новая Зеландия (TSL)» – «Индия (TSL)». 29.07.22. Прогноз и ставки на матч

Главный тренер футбольного клуба Новая Зеландия (TSL) запретил своим подопечным вплоть до 29-го июля 2022 года покидать тренировочную базу, ведь в этот день команде предстоит сыграть непростой поединок против ФК Индия (TSL). По московскому времени в 09:45 начнется данный поединок, и на него придет множество болельщиков, чтобы поддержать хозяев поля. В последних пяти матчах ФК Новая Зеландия (TSL) имеет только одну победу, а поражений было три.



Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда Новая Зеландия (TSL) и Индия (TSL), начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда Новая Зеландия (TSL) сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда Индия (TSL) прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда Новая Зеландия (TSL) и команда Индия (TSL) всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Новая Зеландия (TSL) — Индия (TSL):

В случае победы хозяев букмекеры выплатят выигрыш по коэффициенту 3.168, но, если в футбольном матче Новая Зеландия (TSL) — Индия (TSL) сильнее будут хозяева, то выиграет котировка 1.38. При ничейном результате конторы выплатят по коэффициенту 10.

Прогноз на матч Новая Зеландия (TSL) – Индия (TSL) (Table Soccer League, матч национального перевентсва, воскресенье, 29-го июля 2022 года):Футбольный клуб Новая Зеландия (TSL) получил от букмекеров на свою победу котировку 3.168, а по коэффициенту 1.38 можно сделать ставку на выигрыш ФК Индия (TSL). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Команда Новая Зеландия (TSL) в межсезонье провели серьезную кадровую политику, которая позволила клубу подписать ряд перспективных футболистов, которые, несомненно, должны усилить игру команды. Естественно, это ставит перед командами новые цели и задачи, так как руководство, вложив серьезные деньги в усиление клуба, хочет видеть результат. Команда Индия (TSL) слабо проявила себя на трансферном рынке. Скорее всего, это связано с тем, что у клуба ограниченный бюджет, да и все ключевые позиции закрыты футболистами, которые не первый сезон выступают в этой команде. Команда Индия (TSL) не ставит перед собой никаких значимых целей в турнирной таблице, поэтому фаворит этого противостояния очевиден. С другой стороны, есть шанс недооценки соперника, как уже было не раз в прошлом сезоне с футболистами команды Новая Зеландия (TSL), которые испытывали проблемы в тех матчах, где, казалось бы, должны уверенно побеждать. Однако сейчас другой случай, уже на старте сезона необходимо выйти в лидеры, и удерживать лидирующие позиции в турнирной таблице. Поэтому наставник будет настраивать своих подопечных то, чтобы они реализовывали все свои моменты в атаке, и внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок. Конечно, гости в этом матче не питают иллюзий, однако клуб может упереться, так как имеет опытных и сыгранных защитников, да и на контратаках команда Индия (TSL) действовать умеет. Наши прогнозисты ждут здесь интересного противостояния, которое может стать еще более интересным, если хозяевам не удастся забить быстрый гол.

Новая Зеландия (TSL) – Индия (TSL) 29.07.22

29-го июля 2022 года состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Новая Зеландия (TSL) — Индия (TSL). Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 09:45 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Новая Зеландия (TSL) и Индия (TSL) встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Новая Зеландия (TSL) одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Команда Новая Зеландия (TSL) и команда Индия (TSL) – соперники, которые отлично знакомы с игрой друг друга, так как в каждом сезоне эти футбольные клубы встречаются неоднократно в очных противостояниях. И речь здесь идет не только о матчах чемпионата. Будучи клубами, которые в футбольной среде называют грандами мирового футбола, команда Новая Зеландия (TSL) и команда Индия (TSL) принимают участие не только в матчах чемпионата страны, но и в кубковых баталиях, а также в известных и престижных клубных турнирах. Нередко пути этих команд пересекаются на самых важных стадиях турниров, поэтому менеджеры и футболисты – соперники, которые относятся друг к другу с уважением. Вообще, анализируя очередной матч команды Новая Зеландия (TSL) и команды Индия (TSL), наши эксперты стараются не трогать историю. В СМИ уже провели все возможные параллели в отношении этого противостояния, сравнили статистику лидеров команд в нынешнем сезоне и в целом, а также привели цифры, наглядно демонстрирующие силу одной и другой команды в историческом противостоянии. В своем анализе мы стараемся использовать цифры статистики текущего сезона, а также цифры статистики недавних противостояний между этими клубами. Все это позволяет нам получать интересную информацию, анализируя которую, мы составляем прогнозы на матч. Команда Новая Зеландия (TSL) и команда Индия (TSL) – одни из претендентов на то, чтобы занять высокие места в чемпионате по итогам нынешнего сезона. Однако для этого футболистам обеих команд придется серьезно постараться, так как впереди у них много непростых соперников и сложных матчей. Ключом к успеху можно считать данное противостояние, так как победитель получит определенное преимущество в турнирной таблице. Именно поэтому оба клуба будут играть только на победу, что предполагает отличный матч, который мы рекомендуем не пропустить.



Прогноз Новая Зеландия (TSL) – Индия (TSL) (29-го июля 2022 года), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Новая Зеландия (TSL). Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Индия (TSL) хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Новая Зеландия (TSL) в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Индия (TSL) способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Индия (TSL), а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Индия (TSL) редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Новая Зеландия (TSL)

В последние годы футбольный клуб Новая Зеландия (TSL) постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Новая Зеландия (TSL) и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Новая Зеландия (TSL) забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

Индия (TSL)

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Индия (TSL) находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Индия (TSL) также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Индия (TSL) скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Новая Зеландия (TSL) – Индия (TSL)

Для экспертов нашего ресурса предстоящий матч, в котором сыграют футболисты команды Новая Зеландия (TSL) и команды Индия (TSL) был ожидаем. Мы давно ждали ответного матча между этими футбольными командами, так как у нас есть основания полагать, что победу в этом противостоянии отпразднуют гости. Отметим, что команда Новая Зеландия (TSL) и команда Индия (TSL) уже решили свои задачи в чемпионате, оба футбольных клуба занимают комфортное место в середине турнирной таблицы, а это означает, что сейчас над ними не довлеет результат матч, и команды могут играть в свое удовольствие. В первом матче между этими командами победу одержали номинальные гости, а, учитывая статистику личных встреч между этими футбольными клубами, у наших экспертов есть все основания предполагать, что в этом матче победу одержат футболисты команды Индия (TSL). На это событие букмекеры предлагают хороший коэффициент, и мы рекомендуем рискнуть. Те бетторы, которые не любят рисковать, могут сделать ставку на то, что команда Индия (TSL) не проиграет в этом матче. Общий тотал голов, скорее всего, будет на больше, так как оба клуба играют в атакующем стиле, поэтому нас ждет интересный и динамичный матч с большим количеством опасных моментов. Нарушений правил и предупреждений не должно быть много, так как команды уже заканчивают сезон, да и матч этот принципиальным назвать никак нельзя. Общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на меньше, так как команда Новая Зеландия (TSL) и команда Индия (TSL) не относятся к числу команд, которые подают много стандартов в этом чемпионате.

Игра закончится победой Новая Зеландия (TSL) — 3.168, нет победителей в игре — 10, игра закончится победой Индия (TSL) — 1.38.



Новая Зеландия (TSL) — Индия (TSL). Прогноз и ставки на матч. Table Soccer League 29-го июля 2022 года

Букмекеры полагают, что команда Новая Зеландия (TSL) и команда Индия (TSL) в очном противостоянии, которое состоится в ближайшем туре чемпионата, сыграют вничью. Скорее всего, это мнение букмекеров основано на том, что в турнирной таблице клубы уже решили свои задачи, следовательно, могут просто поделиться очками без ущерба для турнирного положения друг друга. Наши эксперты, тщательно изучив статистические данные матча, пришли к выводу, что соперники вполне способны на то, чтобы разделить очки. Напомним, что команды поддерживают неплохие отношения, а в чемпионате довольно часто расходятся миром. Естественно, мы призываем не выдумывать велосипед, а делать ставки на наиболее вероятный результат в этом матче – а это ничья. Да, коэффициент слегка маловат, однако эта ставка надежная. Общий тотал забитых мячей – темный лес, команды редко забивают много, да еще и в матчах, результат которых не принципиален, поэтому, рискнем здесь предположить, что команды разойдутся миром со счетом 1:1, то есть, можно делать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче. Общий тотал угловых мы рекомендуем играть на меньше, так как команда Новая Зеландия (TSL) и команда Индия (TSL) не являются рекордсменами чемпионата по количеству угловых, да и в матчах между собой подают много угловых редко. Нарушения правил и желтые карточки, непременно, в этом противостоянии будут, однако, смогут команды пробить заявленные тоталы или нет – предположить сложно, поэтому от этих ставок мы рекомендуем воздержаться.

«Новая Зеландия (TSL)»

В прошлом сезоне футбольный клуб Новая Зеландия (TSL) сумел добиться повышения в классе, так что сейчас выступает в высшей лиге, а команде в первую очередь необходимо избежать вылета. Для этого хозяева не только активно участвовали в трансферах в межсезонье, но и было куплено несколько новичков во время зимнего трансферного окна. Новая Зеландия (TSL) выступает немного лучше, чем аутсайдеры, что позволяет избегать зоны вылета, но расстояния до нее составляет только три очка, так что расслабляться нельзя ни на секунду. При родных болельщиках футбольный клуб Новая Зеландия (TSL) играет намного лучше, чем на выезде, а вызвано это в первую очередь тем, что команда больше атакует и забивает в три раза больше мячей, чем в гостях. Недавно хозяева не могли продемонстрировать хорошие результаты, выдав безвыигрышную серию из шести матчей, но в последнем туре все же удалось одержать домашнюю победу со счетом 3-1. Травмы точно помешают выйти на футбольное поле правому защитнику и центральному полузащитнику, но под вопросом появление в игре еще правого вингера.



«Индия (TSL)»

Мало кто ожидал, что всегда стабильный и прагматичный футбольный клуб Индия (TSL) в этом сезоне будет бороться за выживание в дивизионе. Команда всегда ранее показывала скучный футбол, делая ставку на тотальную оборону, и это позволяло постоянно находиться в середине таблицы. Но, летом ушло много футболистов оборонительного плана, играющих ключевую роль, так что гости стали намного больше пропускать, а ведь игра в нападении лучше не стала. Так что, сейчас футбольный клуб Индия (TSL) идет лишь третьим с конца, а главный тренер делает все возможное, чтобы покинуть зону вылета. Во время зимнего трансферного окна ряды гостей пополнили три опытных защитника, так что с их помощью главный тренер надеется навести порядок в обороне. Ведь в последних семи турах футбольный клуб Индия (TSL) взял только пять очков, регулярно пропуская в каждом поединке. Травмированы только два полузащитника, но важной роли при данном наставнике они не играют.

Статистика и личные встречи

Футбольный матч, в котором примет участие команда Новая Зеландия (TSL) и команда Индия (TSL) не вызвал у наших экспертов особой сложности при прогнозировании. Дело в том, что между собой будут встречаться лидер чемпионата и аутсайдер. Если хозяева поля еще имеют отличные шансы на продолжение борьбы в чемпионате за золотые медали, то гости уже потеряли надежду на спасение, команда готовится к следующему сезону, который она начнет в низшей лиге. Исходя из этого, эксперты нашего портала не видят никаких проблем, которые могут возникнуть у хозяев поля в этом матче, в принципе, никаких сомнений в том, кто именно победит в этой игре у нас нет, осталось лишь определить, с каким преимуществом футболисты команды Новая Зеландия (TSL) одержат победу. Менеджер гостей говорил, что не собирается играть в оборонительный футбол со своими соперниками, так как в этом абсолютно нет необходимости, лучше сыграть на контратаках и постараться забить, чем весь матч жаться к своим воротам, не создав ни одного опасного момента, а потом все равно проиграть. Мы думаем, что игра будет идти на встречных курсах, и шансы на забитые мячи будут у футболистов обеих команд. Команда Новая Зеландия (TSL) непременно должна побеждать в этом матче, так как лучше соперника для сохранения лидирующих позиций в турнирной таблице и придумать нельзя. Помимо свои прогнозов на исход этого матча, эксперты нашего ресурса постарались предложить интересные прогнозы на статистику, кстати, ставки на статистику можно делать не только до, но и по ходу матча, что делать беттинг еще более удобным.

«Новая Зеландия (TSL)» — «Индия (TSL)»: кто фаворит грядущей встречи?

Новая Зеландия (TSL) — Индия (TSL). Прогноз на футбол (29.07.22)

Для наших экспертов оказалось несколько необычной линия, которую мы увидели на матч команды Новая Зеландия (TSL) и команды Индия (TSL). Наши эксперты ожидали увидеть фаворитами матча хозяев поля, так как команда Новая Зеландия (TSL) остро нуждается в очках, так как ведет борьбу за верхние строчки турнирной таблицы. А вот футболистам команды Индия (TSL) очки практически не нужны, так как, даже при самых радужных раскладах, гости все равно покинут высший дивизион чемпионата из-за финансовых проблем. Исходя из этого, фаворита этого противостояния очевиден, однако, видимо букмекеры не полностью владеют информацией, если предлагают подобные коэффициенты. Мы рекомендуем в этом матче делать ставки не только на победу хозяев поля, но и на то, что команда Новая Зеландия (TSL) пробьет фору, заявленную букмекерами. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше, так как хозяева поля активно играют на своем стадионе, предпочитая действовать первым номером и держать ворота соперников в напряжении. Да и гости могут отвечать результативно, поэтому общий тотал в матче мы рекомендуем играть на больше. Нарушений и желтых карточек мы видим много, так как между собой эти команды всегда играют грубо, нередко получают и красные карточки. Но сегодня мы ограничимся только ставкой на тотал больше желтых карточек и фолов. Угловые в нынешнем сезоне команда Новая Зеландия (TSL) и команда Индия (TSL) практически не подают. Несмотря на то, что букмекеры предложили правильный тотал угловых в своих линиях, наши эксперты все равно рекомендуют играть его на меньше.

Новая Зеландия (TSL) — Индия (TSL): единоборств будет много, голов — нет

Для большинства любителей футбол, которые отправляются на стадионы, чтобы поддержать любимую команду, ставки на спорт – развлечение. Болельщик идет на футбол, и по пути заходит в кассу букмекерской конторы, где выбирает одно или несколько событий, на которые делает ставку. Причем, общий анализ и выбор ставки занимает не более нескольких минут. Всего за несколько минут человек успевает проанализировать и выбрать наиболее оптимальную ставку на тот или иной исход футбольного матча. Это поразительно. Экспертам нашего ресурса для этого требуется не менее нескольких часов, так как мы должны определить риски, взвесить все за и против, тщательно проанализировать все доступные статистические данные. Именно это отличает профессионалов от любителей. Прогнозы наших экспертов имеют высокую вероятность проходимости, а на длительной дистанции ставки по нашим прогнозам способны принести солидный плюс. Ставки же для развлечения, подобные тем, которые мы описали выше – приведут лишь к пустой трате времени и денег. Вам выбирать, во что вкладывать свои время и деньги.

Никаких сюрпризов от футбольного противостояния Новая Зеландия (TSL) — Индия (TSL) спортивные эксперты не ждут, так что предлагают сделать ставку на фору 0 хозяев поля.

Новая Зеландия (TSL) – Индия (TSL): статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Новая Зеландия (TSL) и команды Индия (TSL), по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Новая Зеландия (TSL) и команды Индия (TSL) сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Новая Зеландия (TSL) и команды Индия (TSL) довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.