Прогноз на бой Гарлем Еубанк (Вел) — Элиот Чавес (Мек) 30 июля

«Гарлем Еубанк (Вел)» – «Элиот Чавес (Мек)». 30.07.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Гарлем Еубанк (Вел) — Элиот Чавес (Мек) на 30 июля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Гарлем Еубанк (Вел) и Элиот Чавес (Мек) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:00.

Сейчас Гарлем Еубанк (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 30 июля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Элиот Чавес (Мек), так что вряд ли в 23:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гарлем Еубанк (Вел) — Элиот Чавес (Мек):

победа Гарлем Еубанк (Вел) – 1.055, ничья – 44, победа Элиот Чавес (Мек) – 10

Прогноз на матч Гарлем Еубанк (Вел) – Элиот Чавес (Мек) Бои, титульный бой, 30 июля :

По коэффициенту 1.055 ставить на то, что выиграет Гарлем Еубанк (Вел) не очень выгодно, а вот Элиот Чавес (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 10.

История личных встреч

На профессиональном ринге Гарлем Еубанк (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Гарлем Еубанк (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Гарлем Еубанк (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Гарлем Еубанк (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Гарлем Еубанк (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Элиот Чавес (Мек) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Элиот Чавес (Мек) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Элиот Чавес (Мек) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Элиот Чавес (Мек) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Элиот Чавес (Мек) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Гарлем Еубанк (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Гарлем Еубанк (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Гарлем Еубанк (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Гарлем Еубанк (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Гарлем Еубанк (Вел) валится с ног. К тому же, Гарлем Еубанк (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Гарлем Еубанк (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Элиот Чавес (Мек) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Элиот Чавес (Мек) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Элиот Чавес (Мек) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Элиот Чавес (Мек) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Элиот Чавес (Мек) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Гарлем Еубанк (Вел) – Элиот Чавес (Мек) 30.07.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Гарлем Еубанк (Вел) и Элиот Чавес (Мек). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Гарлем Еубанк (Вел) и Элиот Чавес (Мек) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Гарлем Еубанк (Вел) и Элиот Чавес (Мек). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Гарлем Еубанк (Вел) и Элиот Чавес (Мек) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Гарлем Еубанк (Вел) и Элиот Чавес (Мек) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Гарлем Еубанк (Вел) легко справится с таким соперником, как Элиот Чавес (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Гарлем Еубанк (Вел) — Элиот Чавес (Мек) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Элиот Чавес (Мек), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Гарлем Еубанк (Вел)

На самом деле Гарлем Еубанк (Вел) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Гарлем Еубанк (Вел) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Гарлем Еубанк (Вел) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Гарлем Еубанк (Вел) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Гарлем Еубанк (Вел) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Элиот Чавес (Мек)

На данный момент Элиот Чавес (Мек) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Элиот Чавес (Мек) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Элиот Чавес (Мек) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Элиот Чавес (Мек) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Элиот Чавес (Мек) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Гарлем Еубанк (Вел) — Элиот Чавес (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 30 июля

Спортивные эксперты считают, что Гарлем Еубанк (Вел) сейчас намного сильнее, чем Элиот Чавес (Мек), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Гарлем Еубанк (Вел) — Элиот Чавес (Мек) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Элиот Чавес (Мек) выиграет нокаутом.

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