Прогноз на бой Леонардо Мафра (Бра) — Клейтон Силва (Бра) 30-го июля 2022 года

«Леонардо Мафра (Бра)» – «Клейтон Силва (Бра)». 30.07.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 30 июля должен состояться бой Леонардо Мафра (Бра) — Клейтон Силва (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Леонардо Мафра (Бра) и Клейтон Силва (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Леонардо Мафра (Бра) — Клейтон Силва (Бра) пройдет 30 июля, и можно не сомневаться, что в 23:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Леонардо Мафра (Бра) имеет две победы нокаутом, а Клейтон Силва (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леонардо Мафра (Бра) — Клейтон Силва (Бра):

победа Леонардо Мафра (Бра) – 0, ничья – 0, победа Клейтон Силва (Бра) – 0

Прогноз на матч Леонардо Мафра (Бра) – Клейтон Силва (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30 июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Леонардо Мафра (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Клейтон Силва (Бра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Леонардо Мафра (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Леонардо Мафра (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Леонардо Мафра (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Леонардо Мафра (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Леонардо Мафра (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Клейтон Силва (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Клейтон Силва (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Клейтон Силва (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Клейтон Силва (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Клейтон Силва (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Леонардо Мафра (Бра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Леонардо Мафра (Бра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Леонардо Мафра (Бра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Леонардо Мафра (Бра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Леонардо Мафра (Бра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Леонардо Мафра (Бра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Клейтон Силва (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Клейтон Силва (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Клейтон Силва (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Клейтон Силва (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Клейтон Силва (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Леонардо Мафра (Бра) – Клейтон Силва (Бра) 30.07.22

Появление на ринге таких бойцов, как Леонардо Мафра (Бра) и Клейтон Силва (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Леонардо Мафра (Бра) и Клейтон Силва (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Леонардо Мафра (Бра) и Клейтон Силва (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Леонардо Мафра (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Клейтон Силва (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Леонардо Мафра (Бра) — Клейтон Силва (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Леонардо Мафра (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Леонардо Мафра (Бра) и Клейтон Силва (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Клейтон Силва (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Леонардо Мафра (Бра)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Леонардо Мафра (Бра) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Леонардо Мафра (Бра) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Леонардо Мафра (Бра) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Леонардо Мафра (Бра) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Клейтон Силва (Бра)

Уже несколько лет Клейтон Силва (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Клейтон Силва (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Клейтон Силва (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Леонардо Мафра (Бра) — Клейтон Силва (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30 июля

Несмотря на то, что Леонардо Мафра (Бра) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Клейтон Силва (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Леонардо Мафра (Бра) — Клейтон Силва (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Леонардо Мафра (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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