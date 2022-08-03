Прогноз Пирасикаба (20) — Сан-Хосе (20) (03.08.2022), ставки и коэффициенты

Пирасикаба (20) — Сан-Хосе (20). Прогноз, ставки на матч (03.08.22)

03-го августа в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Бразилии, в котором на своей площадке местный клуб Пирасикаба (20) примет соперника по национальному первенству Сан-Хосе (20).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Пирасикаба (20) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 03-го августа предстоит поединок против БК Сан-Хосе (20). По московскому времени начало игры будет в 01:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пирасикаба (20) — Сан-Хосе (20):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Пирасикаба (20) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Сан-Хосе (20). Данный поединок будет сыгран 03-го августа, а по московскому времени его начало состоится в 01:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Сан-Хосе (20) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Пирасикаба (20)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Пирасикаба (20) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Пирасикаба (20) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Пирасикаба (20) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Сан-Хосе (20)

Президент баскетбольного клуба Сан-Хосе (20) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Сан-Хосе (20) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Сан-Хосе (20) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«Пирасикаба (20)» — «Сан-Хосе (20)»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Пирасикаба (20) — Сан-Хосе (20), запланированного на 03-го августа. На площадке игроки обеих команд появятся в 01:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Пирасикаба (20) и Сан-Хосе (20) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Пирасикаба (20).



Прогноз и ставка на матч Пирасикаба (20) — Сан-Хосе (20) 03-го августа

Пирасикаба (20)

В этом сезоне баскетбольный клуб Пирасикаба (20) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Пирасикаба (20) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Сан-Хосе (20)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Сан-Хосе (20) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Сан-Хосе (20) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Сан-Хосе (20) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Пирасикаба (20) — Сан-Хосе (20) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Пирасикаба (20) — Сан-Хосе (20), который должен пройти 03-го августа в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Пирасикаба (20) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Пирасикаба (20) — Сан-Хосе (20): хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Пирасикаба (20) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Пирасикаба (20) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Пирасикаба (20) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Сан-Хосе (20) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Сан-Хосе (20) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Сан-Хосе (20) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пирасикаба (20) — Сан-Хосе (20). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Пирасикаба (20) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Пирасикаба (20) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Пирасикаба (20) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Сан-Хосе (20) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Сан-Хосе (20) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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