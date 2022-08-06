Прогноз на бой ЭйДжей Каннингем (США) — Ши Конли (США) 06-го августа 2022 года

«ЭйДжей Каннингем (США)» – «Ши Конли (США)». 06.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула ЭйДжей Каннингем (США) проведет 06.08.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ши Конли (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 04:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 04:00 по московскому времени ЭйДжей Каннингем (США) и Ши Конли (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 06.08.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга ЭйДжей Каннингем (США) и Ши Конли (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал ЭйДжей Каннингем (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ЭйДжей Каннингем (США) — Ши Конли (США):

победа ЭйДжей Каннингем (США) – 1.26, ничья – 65, победа Ши Конли (США) – 3.74

Прогноз на матч ЭйДжей Каннингем (США) – Ши Конли (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06.08.2022 :

Ставки по коэффициенту 1.26 окажутся выигрышными, если ЭйДжей Каннингем (США) станет победителем боя. Если выиграет Ши Конли (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.74.

История личных встреч

В профессиональной карьере ЭйДжей Каннингем (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда ЭйДжей Каннингем (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам ЭйДжей Каннингем (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою ЭйДжей Каннингем (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. ЭйДжей Каннингем (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. ЭйДжей Каннингем (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Ши Конли (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Ши Конли (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Ши Конли (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Ши Конли (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Ши Конли (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет ЭйДжей Каннингем (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. ЭйДжей Каннингем (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. ЭйДжей Каннингем (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой ЭйДжей Каннингем (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что ЭйДжей Каннингем (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент ЭйДжей Каннингем (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Ши Конли (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ши Конли (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ши Конли (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ши Конли (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ши Конли (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ши Конли (США) должен задуматься о своей обороне.

ЭйДжей Каннингем (США) – Ши Конли (США) 06.08.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. ЭйДжей Каннингем (США) и Ши Конли (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. ЭйДжей Каннингем (США) и Ши Конли (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою ЭйДжей Каннингем (США) является очевидным фаворитом, ведь Ши Конли (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой ЭйДжей Каннингем (США) — Ши Конли (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ши Конли (США).

ЭйДжей Каннингем (США)

Так как ЭйДжей Каннингем (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка ЭйДжей Каннингем (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, ЭйДжей Каннингем (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. ЭйДжей Каннингем (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Ши Конли (США)

В данный момент Ши Конли (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Ши Конли (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Ши Конли (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Ши Конли (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

ЭйДжей Каннингем (США) — Ши Конли (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06.08.2022

Спортивные эксперты считают, что ЭйДжей Каннингем (США) сейчас намного сильнее, чем Ши Конли (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой ЭйДжей Каннингем (США) — Ши Конли (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что ЭйДжей Каннингем (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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