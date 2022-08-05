Прогноз Тсенг/Этчеверри — Пёрселл/Эбден (05 августа), ставки и коэффициенты

Тсенг/Этчеверри — Пёрселл/Эбден. Прогноз, ставки на матч. ATP (05.08.22)

05.08.2022 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Тсенг/Этчеверри , а противостоять в этом поединке будет Пёрселл/Эбден.



Так как теннисный поединок Тсенг/Этчеверри — Пёрселл/Эбден пройдет уже 05.08.2022, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 04:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Тсенг/Этчеверри на тот момент намного сильнее, нежели Пёрселл/Эбден.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тсенг/Этчеверри — Пёрселл/Эбден:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 05.08.2022 откроет его противостояние Тсенг/Этчеверри — Пёрселл/Эбден. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 04:00 по МСК, то есть до начала игры. Тсенг/Этчеверри и Пёрселл/Эбден отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Пёрселл/Эбден может гордиться семью победами, а вот Тсенг/Этчеверри имеет только пять выигранных встреч.

Тсенг/Этчеверри

Пока Тсенг/Этчеверри не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Тсенг/Этчеверри находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Тсенг/Этчеверри будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Тсенг/Этчеверри довольно неплохо играет на данном покрытии.



Пёрселл/Эбден

На этом турнире Пёрселл/Эбден играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Пёрселл/Эбден все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Пёрселл/Эбден не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Пёрселл/Эбден уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Пёрселл/Эбден на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Пёрселл/Эбден пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Тсенг/Этчеверри и Пёрселл/Эбден впервые будут встречаться между собой. Если Тсенг/Этчеверри уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Пёрселл/Эбден пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Тсенг/Этчеверри демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Тсенг/Этчеверри – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Тсенг/Этчеверри — Пёрселл/Эбден. Прогноз, ставки на матч(05.08.22)

Тсенг/Этчеверри

На данный момент Тсенг/Этчеверри занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Тсенг/Этчеверри снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Тсенг/Этчеверри не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Тсенг/Этчеверри не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Пёрселл/Эбден

Выступать в зале Пёрселл/Эбден не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Пёрселл/Эбден старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Пёрселл/Эбден принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Пёрселл/Эбден демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Пёрселл/Эбден даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Пёрселл/Эбден хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Тсенг/Этчеверри — Пёрселл/Эбден Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Тсенг/Этчеверри и Пёрселл/Эбден начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Тсенг/Этчеверри и Пёрселл/Эбден показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Тсенг/Этчеверри и Пёрселл/Эбден провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Тсенг/Этчеверри и Пёрселл/Эбден действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Тсенг/Этчеверри — Пёрселл/Эбден: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Тсенг/Этчеверри имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Тсенг/Этчеверри и Пёрселл/Эбден отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Пёрселл/Эбден в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Тсенг/Этчеверри превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Пёрселл/Эбден сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Тсенг/Этчеверри гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тсенг/Этчеверри — Пёрселл/Эбден. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Тсенг/Этчеверри и Пёрселл/Эбден.



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