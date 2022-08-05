Прогноз на бой Бектемир Меликузиев (Узб) — Слэдан Джанджанин (БиГ) 07-го августа

«Бектемир Меликузиев (Узб)» – «Слэдан Джанджанин (БиГ)». 07.08.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 07-го августа состоится интересный поединок Бектемир Меликузиев (Узб) — Слэдан Джанджанин (БиГ), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 07-го августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Бектемир Меликузиев (Узб) — Слэдан Джанджанин (БиГ). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бектемир Меликузиев (Узб) — Слэдан Джанджанин (БиГ):

победа Бектемир Меликузиев (Узб) – 0, ничья – 0, победа Слэдан Джанджанин (БиГ) – 0

Прогноз на матч Бектемир Меликузиев (Узб) – Слэдан Джанджанин (БиГ) Бои, титульный бой, 07-го августа :

Букмекерские конторы на бой Бектемир Меликузиев (Узб) — Слэдан Джанджанин (БиГ) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Бектемир Меликузиев (Узб) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Бектемир Меликузиев (Узб) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Бектемир Меликузиев (Узб) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Бектемир Меликузиев (Узб) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Бектемир Меликузиев (Узб) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Слэдан Джанджанин (БиГ) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Слэдан Джанджанин (БиГ) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Слэдан Джанджанин (БиГ) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Слэдан Джанджанин (БиГ) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Слэдан Джанджанин (БиГ) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Бектемир Меликузиев (Узб) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Бектемир Меликузиев (Узб) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Бектемир Меликузиев (Узб) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Бектемир Меликузиев (Узб) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Бектемир Меликузиев (Узб) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Бектемир Меликузиев (Узб) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Слэдан Джанджанин (БиГ) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Слэдан Джанджанин (БиГ) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Слэдан Джанджанин (БиГ) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Слэдан Джанджанин (БиГ) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Слэдан Джанджанин (БиГ) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Бектемир Меликузиев (Узб) – Слэдан Джанджанин (БиГ) 07.08.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Бектемир Меликузиев (Узб) и Слэдан Джанджанин (БиГ). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Бектемир Меликузиев (Узб) и Слэдан Джанджанин (БиГ) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Бектемир Меликузиев (Узб) — Слэдан Джанджанин (БиГ) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Слэдан Джанджанин (БиГ) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Бектемир Меликузиев (Узб) — Слэдан Джанджанин (БиГ) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Слэдан Джанджанин (БиГ), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Бектемир Меликузиев (Узб)

Как бы Бектемир Меликузиев (Узб) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Бектемир Меликузиев (Узб) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Бектемир Меликузиев (Узб) дрался на ринге только с представителями своей страны. Бектемир Меликузиев (Узб) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Бектемир Меликузиев (Узб) совершенно не работает над собственной защитой.

Слэдан Джанджанин (БиГ)

В данный момент Слэдан Джанджанин (БиГ) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Слэдан Джанджанин (БиГ) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Слэдан Джанджанин (БиГ) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Слэдан Джанджанин (БиГ) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Бектемир Меликузиев (Узб) — Слэдан Джанджанин (БиГ). Прогноз и ставки на матч. Бои 07-го августа

Так как Бектемир Меликузиев (Узб) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Слэдан Джанджанин (БиГ).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Бектемир Меликузиев (Узб) — Слэдан Джанджанин (БиГ) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Бектемир Меликузиев (Узб) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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