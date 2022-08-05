Мелисса Сакар — Кайнаш Мотосоно: ставим на двойные ошибки

Прогноз Мелисса Сакар — Кайнаш Мотосоно (05-го августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мелисса Сакар — Кайнаш Мотосоно 05-го августа

05-го августа в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Мелисса Сакар , а противостоять в этом поединке будет Кайнаш Мотосоно.



Так как Мелисса Сакар в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Кайнаш Мотосоно, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 05-го августа. Но, доказать обратное Мелисса Сакар все же сможет в 22:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



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Мелисса Сакар имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 05-го августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Кайнаш Мотосоно. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 22:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Мелисса Сакар имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Мелисса Сакар

По непонятным причинам Мелисса Сакар в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Мелисса Сакар теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Мелисса Сакар занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Мелисса Сакар играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Мелисса Сакар имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Кайнаш Мотосоно

На этом турнире Кайнаш Мотосоно играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Кайнаш Мотосоно все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Кайнаш Мотосоно не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Кайнаш Мотосоно уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Кайнаш Мотосоно на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Кайнаш Мотосоно пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Мелисса Сакар» — «Кайнаш Мотосоно»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Мелисса Сакар и Кайнаш Мотосоно. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Мелисса Сакар и Кайнаш Мотосоно должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Мелисса Сакар — Кайнаш Мотосоно (05-го августа), ставки и коэффициенты

Мелисса Сакар

На данный момент Мелисса Сакар занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Мелисса Сакар снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Мелисса Сакар не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Мелисса Сакар не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Кайнаш Мотосоно

В этом сезоне Кайнаш Мотосоно не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Кайнаш Мотосоно сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Кайнаш Мотосоно допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Кайнаш Мотосоно допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Кайнаш Мотосоно демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Мелисса Сакар — Кайнаш Мотосоно Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мелисса Сакар и Кайнаш Мотосоно. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мелисса Сакар и Кайнаш Мотосоно встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мелисса Сакар и Кайнаш Мотосоно довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мелисса Сакар и Кайнаш Мотосоно подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мелисса Сакар — Кайнаш Мотосоно: ставим на двойные ошибки

Мелисса Сакар и Кайнаш Мотосоно которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мелисса Сакар имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кайнаш Мотосоно хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мелисса Сакар. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кайнаш Мотосоно умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мелисса Сакар довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кайнаш Мотосоно вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мелисса Сакар.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мелисса Сакар — Кайнаш Мотосоно. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мелисса Сакар и Кайнаш Мотосоно сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мелисса Сакар, и Кайнаш Мотосоно будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-579275-maksimiliano-esteves-enco-kamargo-lima-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-utr-pro-tennis-series-05-08-22/