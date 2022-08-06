Прогноз Летиция Пулхартова — Ариадна Брионес Гинеста (07-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Летиция Пулхартова — Ариадна Брионес Гинеста. Прогноз, ставки на матч (07.08.22)

07 августа в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Летиция Пулхартова , а противостоять в этом поединке будет Ариадна Брионес Гинеста.



Так как Летиция Пулхартова в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Ариадна Брионес Гинеста, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 07 августа. Но, доказать обратное Летиция Пулхартова все же сможет в 13:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Летиция Пулхартова — Ариадна Брионес Гинеста:

В 13:00 по Москве Летиция Пулхартова выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Ариадна Брионес Гинеста. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 07 августа. Летиция Пулхартова не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Летиция Пулхартова

На данный момент Летиция Пулхартова является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Летиция Пулхартова однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Летиция Пулхартова демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Летиция Пулхартова хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Летиция Пулхартова часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Ариадна Брионес Гинеста

На этом турнире Ариадна Брионес Гинеста играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Ариадна Брионес Гинеста все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Ариадна Брионес Гинеста не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Ариадна Брионес Гинеста уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Ариадна Брионес Гинеста на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Ариадна Брионес Гинеста пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Летиция Пулхартова и Ариадна Брионес Гинеста. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Летиция Пулхартова и Ариадна Брионес Гинеста должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Летиция Пулхартова — Ариадна Брионес Гинеста. Прогноз, ставки на матч(07.08.22)

Летиция Пулхартова

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Летиция Пулхартова, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Летиция Пулхартова уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Летиция Пулхартова старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Летиция Пулхартова, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Летиция Пулхартова не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Летиция Пулхартова все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Летиция Пулхартова точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ариадна Брионес Гинеста

На этом турнире Ариадна Брионес Гинеста играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Ариадна Брионес Гинеста надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Ариадна Брионес Гинеста находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Ариадна Брионес Гинеста считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Летиция Пулхартова — Ариадна Брионес Гинеста Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Летиция Пулхартова и Ариадна Брионес Гинеста. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Летиция Пулхартова и Ариадна Брионес Гинеста встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Летиция Пулхартова и Ариадна Брионес Гинеста довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Летиция Пулхартова и Ариадна Брионес Гинеста подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Летиция Пулхартова — Ариадна Брионес Гинеста: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Летиция Пулхартова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Летиция Пулхартова и Ариадна Брионес Гинеста отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ариадна Брионес Гинеста в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Летиция Пулхартова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ариадна Брионес Гинеста сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Летиция Пулхартова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Летиция Пулхартова — Ариадна Брионес Гинеста. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Летиция Пулхартова и Ариадна Брионес Гинеста. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Летиция Пулхартова и для Ариадна Брионес Гинеста, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-561585-prognoz-na-match-aleksey-gavrilin-dmitriy-zaharkin-ot-eksperta-07-08-22/