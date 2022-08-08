Евгений Филиппов — Савва Полухин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.08.22)

Прогноз Евгений Филиппов — Савва Полухин (09-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Евгений Филиппов — Савва Полухин 09-го августа 2022 года

09-го августа 2022 года в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Евгений Филиппов , а противостоять в этом поединке будет Савва Полухин.



Теннисное противостояние Евгений Филиппов — Савва Полухин пройдет 09-го августа 2022 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 09:00 по московскому времени. Хотя Евгений Филиппов и Савва Полухин уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Савва Полухин.



Евгений Филиппов — Савва Полухин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 09-го августа 2022 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Евгений Филиппов — Савва Полухин. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 09:00 по Москве, пока не начался поединок. Евгений Филиппов и Савва Полухин еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Евгений Филиппов

В этом сезоне Евгений Филиппов демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Евгений Филиппов снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Евгений Филиппов является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Евгений Филиппов не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Евгений Филиппов еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Савва Полухин

На этом турнире Савва Полухин выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Савва Полухин снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Савва Полухин чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Савва Полухин уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Савва Полухин зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Евгений Филиппов — Савва Полухин

Длительное время Евгений Филиппов и Савва Полухин не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Евгений Филиппов и Савва Полухин. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Евгений Филиппов — Савва Полухин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.08.22)

Евгений Филиппов

Несмотря на внушительный возраст, Евгений Филиппов демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Евгений Филиппов гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Евгений Филиппов обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Евгений Филиппов снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Евгений Филиппов может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Савва Полухин

В этом сезоне Савва Полухин действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Савва Полухин обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Савва Полухин не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Савва Полухин не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Савва Полухин имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Евгений Филиппов — Савва Полухин Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Евгений Филиппов и Савва Полухин. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Евгений Филиппов — Савва Полухин: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Евгений Филиппов и Савва Полухин, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Евгений Филиппов и Савва Полухин уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Евгений Филиппов — Савва Полухин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Евгений Филиппов и Савва Полухин.



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