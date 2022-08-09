Соррибес-Тормо/Флипкенс — Фернандез/Фернандез: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Соррибес-Тормо/Флипкенс — Фернандез/Фернандез (09.08.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Соррибес-Тормо/Флипкенс — Фернандез/Фернандез 09-го августа 2022 года

09-го августа 2022 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Соррибес-Тормо/Флипкенс , а противостоять в этом поединке будет Фернандез/Фернандез.



Буквально несколько дней назад Соррибес-Тормо/Флипкенс и Фернандез/Фернандез играли свои матчи, а теперь уже 09-го августа 2022 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 20:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Соррибес-Тормо/Флипкенс имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Соррибес-Тормо/Флипкенс — Фернандез/Фернандез. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 09-го августа 2022 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Соррибес-Тормо/Флипкенс — Фернандез/Фернандез вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Соррибес-Тормо/Флипкенс и Фернандез/Фернандез не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 20:00 по МСК.

Соррибес-Тормо/Флипкенс

Этот турнир Соррибес-Тормо/Флипкенс проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Соррибес-Тормо/Флипкенс может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Соррибес-Тормо/Флипкенс однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Соррибес-Тормо/Флипкенс имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Соррибес-Тормо/Флипкенс левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Соррибес-Тормо/Флипкенс хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Фернандез/Фернандез

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Фернандез/Фернандез теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Фернандез/Фернандез имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Фернандез/Фернандез испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Фернандез/Фернандез выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Фернандез/Фернандез занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Соррибес-Тормо/Флипкенс — Фернандез/Фернандез. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Соррибес-Тормо/Флипкенс и Фернандез/Фернандез являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Соррибес-Тормо/Флипкенс — Фернандез/Фернандез (09-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Соррибес-Тормо/Флипкенс

К данному турниру Соррибес-Тормо/Флипкенс подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Соррибес-Тормо/Флипкенс находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Соррибес-Тормо/Флипкенс не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Соррибес-Тормо/Флипкенс старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Соррибес-Тормо/Флипкенс демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Фернандез/Фернандез

Несмотря на свой молодой возраст, Фернандез/Фернандез демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Фернандез/Фернандез уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Фернандез/Фернандез станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Фернандез/Фернандез, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Фернандез/Фернандез умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Фернандез/Фернандез имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Соррибес-Тормо/Флипкенс — Фернандез/Фернандез Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Соррибес-Тормо/Флипкенс и Фернандез/Фернандез аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Соррибес-Тормо/Флипкенс и Фернандез/Фернандез обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Соррибес-Тормо/Флипкенс и Фернандез/Фернандез постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Соррибес-Тормо/Флипкенс — Фернандез/Фернандез: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Соррибес-Тормо/Флипкенс и Фернандез/Фернандез которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Соррибес-Тормо/Флипкенс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Фернандез/Фернандез хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Соррибес-Тормо/Флипкенс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Фернандез/Фернандез умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Соррибес-Тормо/Флипкенс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Фернандез/Фернандез вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Соррибес-Тормо/Флипкенс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Соррибес-Тормо/Флипкенс — Фернандез/Фернандез. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Соррибес-Тормо/Флипкенс и Фернандез/Фернандез букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Соррибес-Тормо/Флипкенс и Фернандез/Фернандез проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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