Прогноз на бой Штефан Де Ла Рей (ЮАР) — Демба Сек (Сен) 11-го августа

«Штефан Де Ла Рей (ЮАР)» – «Демба Сек (Сен)». 11.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Штефан Де Ла Рей (ЮАР) проведет 11.08.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Демба Сек (Сен). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 11.08.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Штефан Де Ла Рей (ЮАР) — Демба Сек (Сен). По Москве начало данного поединка будет в 15:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Штефан Де Ла Рей (ЮАР) — Демба Сек (Сен):

победа Штефан Де Ла Рей (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Демба Сек (Сен) – 0

Прогноз на матч Штефан Де Ла Рей (ЮАР) – Демба Сек (Сен) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11.08.2022 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Штефан Де Ла Рей (ЮАР) не очень выгодно, а вот Демба Сек (Сен) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Штефан Де Ла Рей (ЮАР) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Штефан Де Ла Рей (ЮАР) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Штефан Де Ла Рей (ЮАР) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Штефан Де Ла Рей (ЮАР) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Демба Сек (Сен) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Демба Сек (Сен) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Демба Сек (Сен) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Демба Сек (Сен) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Демба Сек (Сен) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Штефан Де Ла Рей (ЮАР) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Штефан Де Ла Рей (ЮАР) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Штефан Де Ла Рей (ЮАР) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Штефан Де Ла Рей (ЮАР) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Демба Сек (Сен) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Демба Сек (Сен) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Демба Сек (Сен) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Демба Сек (Сен) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Демба Сек (Сен) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Демба Сек (Сен) должен задуматься о своей обороне.

Штефан Де Ла Рей (ЮАР) – Демба Сек (Сен) 11.08.22

Появление на ринге таких бойцов, как Штефан Де Ла Рей (ЮАР) и Демба Сек (Сен) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Штефан Де Ла Рей (ЮАР) и Демба Сек (Сен). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Штефан Де Ла Рей (ЮАР) и Демба Сек (Сен). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Штефан Де Ла Рей (ЮАР) и Демба Сек (Сен) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Штефан Де Ла Рей (ЮАР) и Демба Сек (Сен) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Штефан Де Ла Рей (ЮАР) сейчас находится на пике формы, так что Демба Сек (Сен) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Штефан Де Ла Рей (ЮАР).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Штефан Де Ла Рей (ЮАР) — Демба Сек (Сен) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Демба Сек (Сен).

Штефан Де Ла Рей (ЮАР)

Так как Штефан Де Ла Рей (ЮАР) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Штефан Де Ла Рей (ЮАР) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Штефан Де Ла Рей (ЮАР) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Штефан Де Ла Рей (ЮАР) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Демба Сек (Сен)

Прошлый бой Демба Сек (Сен) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Демба Сек (Сен) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Демба Сек (Сен) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Демба Сек (Сен) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Штефан Де Ла Рей (ЮАР) — Демба Сек (Сен). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11.08.2022

Так как Штефан Де Ла Рей (ЮАР) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Демба Сек (Сен).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Штефан Де Ла Рей (ЮАР) и Демба Сек (Сен), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Штефан Де Ла Рей (ЮАР) выиграет бой.

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http://evolvegame.ru/cat3-562633-prognozy-i-stavki-na-match-tailand-avstraliya-11-08-22/