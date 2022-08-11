Ани Вангелова — Хала Фуад. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.08.22)

Прогноз Ани Вангелова — Хала Фуад (11-го августа), ставки и коэффициенты

Ани Вангелова — Хала Фуад (11.08.2022), ставки и коэффициенты

11.08.2022 в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ани Вангелова , а противостоять в этом поединке будет Хала Фуад.



11.08.2022 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Ани Вангелова и Хала Фуад. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 12:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Ани Вангелова может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Ани Вангелова — Хала Фуад. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 11.08.2022 встречаются Ани Вангелова и Хала Фуад. Начало поединка запланировано на 12:30 по МСК. Ани Вангелова является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Ани Вангелова

В этом сезоне Ани Вангелова имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Ани Вангелова может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Ани Вангелова еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Хала Фуад

На этом турнире Хала Фуад играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Хала Фуад все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Хала Фуад не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Хала Фуад уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Хала Фуад на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Хала Фуад пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Ани Вангелова — Хала Фуад

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ани Вангелова и Хала Фуад впервые будут встречаться между собой. Если Ани Вангелова уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Хала Фуад пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ани Вангелова демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ани Вангелова – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ани Вангелова — Хала Фуад. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.08.22)

Ани Вангелова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ани Вангелова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ани Вангелова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ани Вангелова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ани Вангелова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ани Вангелова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ани Вангелова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Хала Фуад

На этом турнире Хала Фуад играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Хала Фуад какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Хала Фуад уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Хала Фуад много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Хала Фуад сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Хала Фуад не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ани Вангелова — Хала Фуад Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ани Вангелова и Хала Фуад. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ани Вангелова и Хала Фуад встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ани Вангелова и Хала Фуад довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ани Вангелова и Хала Фуад подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ани Вангелова — Хала Фуад: погода помешает показать хороший теннис

Ани Вангелова и Хала Фуад которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ани Вангелова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хала Фуад хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ани Вангелова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хала Фуад умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ани Вангелова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хала Фуад вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ани Вангелова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ани Вангелова — Хала Фуад. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ани Вангелова и Хала Фуад букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ани Вангелова и Хала Фуад проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-581633-prognoz-na-match-pichincha-san-simon-ot-eksperta-12-08-22/