Рёта Танума — Мицуки Вэй Кан Леонг: снова ждем результативной игры

Прогноз Рёта Танума — Мицуки Вэй Кан Леонг (12-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Рёта Танума — Мицуки Вэй Кан Леонг (12-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

12-го августа 2022 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рёта Танума , а противостоять в этом поединке будет Мицуки Вэй Кан Леонг.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Рёта Танума — Мицуки Вэй Кан Леонг, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 12-го августа 2022 года, а его начало по МСК будет в 05:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Рёта Танума. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Рёта Танума — Мицуки Вэй Кан Леонг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 12-го августа 2022 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Рёта Танума — Мицуки Вэй Кан Леонг. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 05:00 по Москве, пока не начался поединок. Рёта Танума и Мицуки Вэй Кан Леонг еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Рёта Танума

В этом сезоне Рёта Танума демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Рёта Танума снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Рёта Танума является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Рёта Танума не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Рёта Танума еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Мицуки Вэй Кан Леонг

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Мицуки Вэй Кан Леонгв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Мицуки Вэй Кан Леонг играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Мицуки Вэй Кан Леонг держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Мицуки Вэй Кан Леонг демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Мицуки Вэй Кан Леонг находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Рёта Танума — Мицуки Вэй Кан Леонг

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Рёта Танума — Мицуки Вэй Кан Леонг (12-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Рёта Танума

Несмотря на внушительный возраст, Рёта Танума демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Рёта Танума гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Рёта Танума обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Рёта Танума снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Рёта Танума может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Мицуки Вэй Кан Леонг

На этом турнире Мицуки Вэй Кан Леонг играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Мицуки Вэй Кан Леонг надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Мицуки Вэй Кан Леонг находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Мицуки Вэй Кан Леонг считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Рёта Танума — Мицуки Вэй Кан Леонг Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рёта Танума и Мицуки Вэй Кан Леонг аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Рёта Танума и Мицуки Вэй Кан Леонг обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Рёта Танума и Мицуки Вэй Кан Леонг постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Рёта Танума — Мицуки Вэй Кан Леонг: снова ждем результативной игры

Рёта Танума и Мицуки Вэй Кан Леонг которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Рёта Танума имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мицуки Вэй Кан Леонг хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Рёта Танума. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мицуки Вэй Кан Леонг умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Рёта Танума довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мицуки Вэй Кан Леонг вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Рёта Танума.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рёта Танума — Мицуки Вэй Кан Леонг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Рёта Танума и Мицуки Вэй Кан Леонг. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Рёта Танума и для Мицуки Вэй Кан Леонг, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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