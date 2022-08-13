Прогноз на бой Денис Гольцов (Рос) — Матеус Шеффель (Бра) 13 августа

«Денис Гольцов (Рос)» – «Матеус Шеффель (Бра)». 13.08.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 13 августа состоится интересный поединок Денис Гольцов (Рос) — Матеус Шеффель (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Денис Гольцов (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 13 августа предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Матеус Шеффель (Бра), так что вряд ли в 19:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Денис Гольцов (Рос) — Матеус Шеффель (Бра):

победа Денис Гольцов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Матеус Шеффель (Бра) – 0

Прогноз на матч Денис Гольцов (Рос) – Матеус Шеффель (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13 августа :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Денис Гольцов (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Матеус Шеффель (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Денис Гольцов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Денис Гольцов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Денис Гольцов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Денис Гольцов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Денис Гольцов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Денис Гольцов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Денис Гольцов (Рос) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Матеус Шеффель (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Матеус Шеффель (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Матеус Шеффель (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Матеус Шеффель (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Матеус Шеффель (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Денис Гольцов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Денис Гольцов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Денис Гольцов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Денис Гольцов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Матеус Шеффель (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Матеус Шеффель (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Матеус Шеффель (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Матеус Шеффель (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Матеус Шеффель (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Матеус Шеффель (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Денис Гольцов (Рос) – Матеус Шеффель (Бра) 13.08.22

Появление на ринге таких бойцов, как Денис Гольцов (Рос) и Матеус Шеффель (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Денис Гольцов (Рос) и Матеус Шеффель (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Денис Гольцов (Рос) и Матеус Шеффель (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Денис Гольцов (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Матеус Шеффель (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Денис Гольцов (Рос) — Матеус Шеффель (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Денис Гольцов (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Денис Гольцов (Рос) в данный момент сильнее, нежели Матеус Шеффель (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Денис Гольцов (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Денис Гольцов (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Денис Гольцов (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Денис Гольцов (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Денис Гольцов (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Матеус Шеффель (Бра)

Никаких высот Матеус Шеффель (Бра) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Матеус Шеффель (Бра) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Матеус Шеффель (Бра) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Матеус Шеффель (Бра) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Денис Гольцов (Рос) — Матеус Шеффель (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13 августа

В настоящее время Денис Гольцов (Рос) и Матеус Шеффель (Бра) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Денис Гольцов (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Денис Гольцов (Рос) легко справится с таким соперником, как Матеус Шеффель (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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