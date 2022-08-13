Прогноз на бой Брэдли Свейнпол (ЮАР) — Гид Мойо (ЮАР) 13-го августа 2022 года

«Брэдли Свейнпол (ЮАР)» – «Гид Мойо (ЮАР)». 13.08.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Брэдли Свейнпол (ЮАР) — Гид Мойо (ЮАР) на 13 августа, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Брэдли Свейнпол (ЮАР) и Гид Мойо (ЮАР) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:00.

Сейчас Брэдли Свейнпол (ЮАР) обладает несколькими чемпионскими титулами и 13 августа предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Гид Мойо (ЮАР), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брэдли Свейнпол (ЮАР) — Гид Мойо (ЮАР):

победа Брэдли Свейнпол (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Гид Мойо (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Брэдли Свейнпол (ЮАР) – Гид Мойо (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13 августа :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Брэдли Свейнпол (ЮАР) не очень выгодно, а вот Гид Мойо (ЮАР) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Брэдли Свейнпол (ЮАР) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Брэдли Свейнпол (ЮАР) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Брэдли Свейнпол (ЮАР) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Брэдли Свейнпол (ЮАР) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Брэдли Свейнпол (ЮАР) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Брэдли Свейнпол (ЮАР) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Брэдли Свейнпол (ЮАР) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Гид Мойо (ЮАР) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Гид Мойо (ЮАР) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Гид Мойо (ЮАР) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Гид Мойо (ЮАР) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Гид Мойо (ЮАР) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Брэдли Свейнпол (ЮАР) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Брэдли Свейнпол (ЮАР) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Брэдли Свейнпол (ЮАР) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Брэдли Свейнпол (ЮАР) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Брэдли Свейнпол (ЮАР) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Гид Мойо (ЮАР) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Гид Мойо (ЮАР) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Гид Мойо (ЮАР) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Гид Мойо (ЮАР) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Гид Мойо (ЮАР) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Гид Мойо (ЮАР) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Гид Мойо (ЮАР) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Брэдли Свейнпол (ЮАР) – Гид Мойо (ЮАР) 13.08.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Брэдли Свейнпол (ЮАР) и Гид Мойо (ЮАР) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Брэдли Свейнпол (ЮАР) и Гид Мойо (ЮАР). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Брэдли Свейнпол (ЮАР) и Гид Мойо (ЮАР) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Брэдли Свейнпол (ЮАР) и Гид Мойо (ЮАР) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Брэдли Свейнпол (ЮАР) — Гид Мойо (ЮАР) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Брэдли Свейнпол (ЮАР) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Брэдли Свейнпол (ЮАР) — Гид Мойо (ЮАР) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Гид Мойо (ЮАР) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Брэдли Свейнпол (ЮАР)

Как бы Брэдли Свейнпол (ЮАР) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Брэдли Свейнпол (ЮАР) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Брэдли Свейнпол (ЮАР) дрался на ринге только с представителями своей страны. Брэдли Свейнпол (ЮАР) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Брэдли Свейнпол (ЮАР) совершенно не работает над собственной защитой.

Гид Мойо (ЮАР)

Уже несколько лет Гид Мойо (ЮАР) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Гид Мойо (ЮАР) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Гид Мойо (ЮАР) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Брэдли Свейнпол (ЮАР) — Гид Мойо (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13 августа

Спортивные эксперты считают, что Брэдли Свейнпол (ЮАР) сейчас намного сильнее, чем Гид Мойо (ЮАР), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Брэдли Свейнпол (ЮАР) и Гид Мойо (ЮАР), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Брэдли Свейнпол (ЮАР) выиграет бой.

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