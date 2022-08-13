Прогноз на бой Леван Макашвили (США) — Турал Рагимов (Азе) 13-го августа

«Леван Макашвили (США)» – «Турал Рагимов (Азе)». 13.08.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13.08.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Леван Макашвили (США) — Турал Рагимов (Азе). На ринге его участники появятся в 22:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Леван Макашвили (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 13.08.2022 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Леван Макашвили (США) — Турал Рагимов (Азе). Это будет продолжаться вплоть до 22:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леван Макашвили (США) — Турал Рагимов (Азе):

победа Леван Макашвили (США) – 0, ничья – 0, победа Турал Рагимов (Азе) – 0

Прогноз на матч Леван Макашвили (США) – Турал Рагимов (Азе) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13.08.2022 :

Букмекерские конторы на бой Леван Макашвили (США) — Турал Рагимов (Азе) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Леван Макашвили (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Леван Макашвили (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Леван Макашвили (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Леван Макашвили (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Турал Рагимов (Азе) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Турал Рагимов (Азе) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Турал Рагимов (Азе) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Турал Рагимов (Азе) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Турал Рагимов (Азе) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Леван Макашвили (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Леван Макашвили (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Леван Макашвили (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Леван Макашвили (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Турал Рагимов (Азе) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Турал Рагимов (Азе) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Турал Рагимов (Азе) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Турал Рагимов (Азе) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Турал Рагимов (Азе) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Турал Рагимов (Азе) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Турал Рагимов (Азе) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Леван Макашвили (США) – Турал Рагимов (Азе) 13.08.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Леван Макашвили (США) и Турал Рагимов (Азе). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Леван Макашвили (США) и Турал Рагимов (Азе) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Леван Макашвили (США) и Турал Рагимов (Азе). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Леван Макашвили (США) и Турал Рагимов (Азе) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Леван Макашвили (США) и Турал Рагимов (Азе) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Леван Макашвили (США) сейчас находится на пике формы, так что Турал Рагимов (Азе) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Леван Макашвили (США).

Титульный бой Леван Макашвили (США) — Турал Рагимов (Азе) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Турал Рагимов (Азе) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Леван Макашвили (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Леван Макашвили (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Леван Макашвили (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Леван Макашвили (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Леван Макашвили (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Турал Рагимов (Азе)

На данный момент Турал Рагимов (Азе) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Турал Рагимов (Азе) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Турал Рагимов (Азе) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Турал Рагимов (Азе) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Турал Рагимов (Азе) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Леван Макашвили (США) — Турал Рагимов (Азе). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13.08.2022

Несмотря на то, что Леван Макашвили (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Турал Рагимов (Азе) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Леван Макашвили (США) легко справится с таким соперником, как Турал Рагимов (Азе). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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