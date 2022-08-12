Прогноз на бой Николай Коваленко (Рос) — Дмитрий Тебекин (Рос) 13-го августа 2022 года

«Николай Коваленко (Рос)» – «Дмитрий Тебекин (Рос)». 13.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Николай Коваленко (Рос) проведет 13 августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Дмитрий Тебекин (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 16:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Николай Коваленко (Рос) — Дмитрий Тебекин (Рос) пройдет 13 августа, и можно не сомневаться, что в 16:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Николай Коваленко (Рос) имеет две победы нокаутом, а Дмитрий Тебекин (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Николай Коваленко (Рос) — Дмитрий Тебекин (Рос):

победа Николай Коваленко (Рос) – 1.29, ничья – 60, победа Дмитрий Тебекин (Рос) – 3.54

Прогноз на матч Николай Коваленко (Рос) – Дмитрий Тебекин (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13 августа :

Так как Николай Коваленко (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.29. В то же время Дмитрий Тебекин (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.54.

История личных встреч

В свои 32 года Николай Коваленко (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Николай Коваленко (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Николай Коваленко (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Николай Коваленко (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Николай Коваленко (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Дмитрий Тебекин (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Дмитрий Тебекин (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Дмитрий Тебекин (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Дмитрий Тебекин (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Дмитрий Тебекин (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Николай Коваленко (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Николай Коваленко (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Николай Коваленко (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Николай Коваленко (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Николай Коваленко (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Николай Коваленко (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Дмитрий Тебекин (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Дмитрий Тебекин (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Дмитрий Тебекин (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Дмитрий Тебекин (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Николай Коваленко (Рос) – Дмитрий Тебекин (Рос) 13.08.22

Появление на ринге таких бойцов, как Николай Коваленко (Рос) и Дмитрий Тебекин (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Николай Коваленко (Рос) и Дмитрий Тебекин (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Николай Коваленко (Рос) и Дмитрий Тебекин (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Николай Коваленко (Рос) и Дмитрий Тебекин (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Николай Коваленко (Рос) и Дмитрий Тебекин (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Николай Коваленко (Рос) — Дмитрий Тебекин (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Николай Коваленко (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Николай Коваленко (Рос) в данный момент сильнее, нежели Дмитрий Тебекин (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Николай Коваленко (Рос)

Несмотря на то, что Николай Коваленко (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Николай Коваленко (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Николай Коваленко (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Николай Коваленко (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Дмитрий Тебекин (Рос)

Дмитрий Тебекин (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Дмитрий Тебекин (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Дмитрий Тебекин (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Дмитрий Тебекин (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Дмитрий Тебекин (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Николай Коваленко (Рос) — Дмитрий Тебекин (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13 августа

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Николай Коваленко (Рос) — Дмитрий Тебекин (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Николай Коваленко (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

В этом бою Николай Коваленко (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Дмитрий Тебекин (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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