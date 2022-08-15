Прогноз на бой Милтон Кабрал (Пор) — Джордж Макманус (Анг) 15.08.2022

«Милтон Кабрал (Пор)» – «Джордж Макманус (Анг)». 15.08.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Милтон Кабрал (Пор) — Джордж Макманус (Анг) на 15-го августа, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Милтон Кабрал (Пор) и Джордж Макманус (Анг) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 16:00.

Стало известно, что именно 15-го августа пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Милтон Кабрал (Пор) — Джордж Макманус (Анг). По Москве начало данного поединка будет в 16:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Милтон Кабрал (Пор) — Джордж Макманус (Анг):

победа Милтон Кабрал (Пор) – 0, ничья – 0, победа Джордж Макманус (Анг) – 0

Прогноз на матч Милтон Кабрал (Пор) – Джордж Макманус (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15-го августа :

Так как Милтон Кабрал (Пор) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Джордж Макманус (Анг) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Милтон Кабрал (Пор) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Милтон Кабрал (Пор) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Милтон Кабрал (Пор) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Милтон Кабрал (Пор) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Милтон Кабрал (Пор) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Джордж Макманус (Анг) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джордж Макманус (Анг) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джордж Макманус (Анг) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джордж Макманус (Анг) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джордж Макманус (Анг) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Милтон Кабрал (Пор) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Милтон Кабрал (Пор) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Милтон Кабрал (Пор) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Милтон Кабрал (Пор) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Милтон Кабрал (Пор) валится с ног. К тому же, Милтон Кабрал (Пор) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Милтон Кабрал (Пор) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Джордж Макманус (Анг) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джордж Макманус (Анг) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джордж Макманус (Анг) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джордж Макманус (Анг) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джордж Макманус (Анг) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Милтон Кабрал (Пор) – Джордж Макманус (Анг) 15.08.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Милтон Кабрал (Пор) и Джордж Макманус (Анг) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Милтон Кабрал (Пор) и Джордж Макманус (Анг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Милтон Кабрал (Пор) и Джордж Макманус (Анг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Милтон Кабрал (Пор) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Милтон Кабрал (Пор) — Джордж Макманус (Анг) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джордж Макманус (Анг).

Милтон Кабрал (Пор)

Несмотря на то, что Милтон Кабрал (Пор) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Милтон Кабрал (Пор) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Милтон Кабрал (Пор) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Милтон Кабрал (Пор) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джордж Макманус (Анг)

В своей карьере Джордж Макманус (Анг) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Джордж Макманус (Анг) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Джордж Макманус (Анг) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Джордж Макманус (Анг) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Милтон Кабрал (Пор) — Джордж Макманус (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15-го августа

Никто не сомневается, что Милтон Кабрал (Пор) намного сильнее, чем Джордж Макманус (Анг), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Милтон Кабрал (Пор) легко справится с таким соперником, как Джордж Макманус (Анг). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://evolvegame.ru/cat4-582579-ural-university-ural-academy-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-voleybol-14-08-22/

http://rockaluga.ru/cat3-786023-ben-hur-rafaela-urakan-la-kriolya-prognoz-specialista-na-futbol-14-08-22/