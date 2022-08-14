Прогноз Николас Мейя — Юн-Сон Чон (15 августа), ставки и коэффициенты

Николас Мейя — Юн-Сон Чон. Прогноз, ставки на матч (15.08.22)

15-го августа 2022 года в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Николас Мейя , а противостоять в этом поединке будет Юн-Сон Чон.



Так как теннисный поединок Николас Мейя — Юн-Сон Чон пройдет уже 15-го августа 2022 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 22:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Николас Мейя на тот момент намного сильнее, нежели Юн-Сон Чон.



Николас Мейя — Юн-Сон Чон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 15-го августа 2022 года откроет его противостояние Николас Мейя — Юн-Сон Чон. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 22:30 по МСК, то есть до начала игры. Николас Мейя и Юн-Сон Чон отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Юн-Сон Чон может гордиться семью победами, а вот Николас Мейя имеет только пять выигранных встреч.

Николас Мейя

На данный момент Николас Мейя является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Николас Мейя поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Николас Мейя пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Николас Мейя слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Николас Мейя будет более тщательно готовиться к поединку.



Юн-Сон Чон

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Юн-Сон Чон на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Юн-Сон Чон демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Юн-Сон Чон имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Юн-Сон Чон намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Юн-Сон Чон не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Юн-Сон Чон будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Юн-Сон Чон и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Юн-Сон Чон умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Николас Мейя и Юн-Сон Чон. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Николас Мейя и Юн-Сон Чон должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Николас Мейя — Юн-Сон Чон. Прогноз, ставки на матч(15.08.22)

Николас Мейя

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Николас Мейя выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Николас Мейя всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Николас Мейя уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Николас Мейя занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Николас Мейя больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Николас Мейя имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Юн-Сон Чон

В этом сезоне Юн-Сон Чон не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Юн-Сон Чон сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Юн-Сон Чон допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Юн-Сон Чон допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Юн-Сон Чон демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Николас Мейя — Юн-Сон Чон Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Николас Мейя и Юн-Сон Чон, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Николас Мейя и Юн-Сон Чон играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Николас Мейя, и Юн-Сон Чон неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Николас Мейя — Юн-Сон Чон: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Николас Мейя имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Николас Мейя и Юн-Сон Чон отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Юн-Сон Чон в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Николас Мейя превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Юн-Сон Чон сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Николас Мейя гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николас Мейя — Юн-Сон Чон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Николас Мейя и Юн-Сон Чон букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Николас Мейя и Юн-Сон Чон проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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