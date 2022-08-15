Лиза Пигато — Нурия Бранкаччо: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Лиза Пигато — Нурия Бранкаччо (16 августа), ставки и коэффициенты

Лиза Пигато — Нурия Бранкаччо (16-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

16-го августа 2022 года в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лиза Пигато , а противостоять в этом поединке будет Нурия Бранкаччо.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 16-го августа 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Лиза Пигато — Нурия Бранкаччо. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 13:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Лиза Пигато, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Лиза Пигато — Нурия Бранкаччо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 16-го августа 2022 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Лиза Пигато и Нурия Бранкаччо. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 13:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Лиза Пигато имеет на своем счету три победы, Нурия Бранкаччо может похвастаться четырьмя.

Лиза Пигато

На данный момент Лиза Пигато является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Лиза Пигато однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Лиза Пигато демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Лиза Пигато хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Лиза Пигато часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Нурия Бранкаччо

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Нурия Бранкаччов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Нурия Бранкаччо играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Нурия Бранкаччо держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Нурия Бранкаччо демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Нурия Бранкаччо находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Лиза Пигато — Нурия Бранкаччо

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Прогноз и ставка на матч Лиза Пигато — Нурия Бранкаччо 16-го августа 2022 года

Лиза Пигато

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Лиза Пигато, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Лиза Пигато уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Лиза Пигато старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Лиза Пигато, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Лиза Пигато не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Лиза Пигато все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Лиза Пигато точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Нурия Бранкаччо

Нурия Бранкаччо лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Нурия Бранкаччо играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Нурия Бранкаччо начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Нурия Бранкаччо выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Нурия Бранкаччо сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Лиза Пигато — Нурия Бранкаччо Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Лиза Пигато и Нурия Бранкаччо. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Лиза Пигато и Нурия Бранкаччо встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Лиза Пигато и Нурия Бранкаччо довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Лиза Пигато и Нурия Бранкаччо подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Лиза Пигато — Нурия Бранкаччо: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Лиза Пигато и Нурия Бранкаччо, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Лиза Пигато и Нурия Бранкаччо уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лиза Пигато — Нурия Бранкаччо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Лиза Пигато и Нурия Бранкаччо.



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