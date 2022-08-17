Прогноз на бой Вагаб Вагабов (Рос) — Павел Шульский (Рос) 17-го августа

«Вагаб Вагабов (Рос)» – «Павел Шульский (Рос)». 17.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Вагаб Вагабов (Рос) проведет 17-го августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Павел Шульский (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 22:20 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 17-го августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Вагаб Вагабов (Рос) — Павел Шульский (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 22:20 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вагаб Вагабов (Рос) — Павел Шульский (Рос):

победа Вагаб Вагабов (Рос) – 1.8, ничья – 45, победа Павел Шульский (Рос) – 1.98

Прогноз на матч Вагаб Вагабов (Рос) – Павел Шульский (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го августа :

Букмекерские конторы на бой Вагаб Вагабов (Рос) — Павел Шульский (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.8 и 1.98.

История личных встреч

В профессиональной карьере Вагаб Вагабов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Вагаб Вагабов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Вагаб Вагабов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Вагаб Вагабов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Вагаб Вагабов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Вагаб Вагабов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Павел Шульский (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Павел Шульский (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Павел Шульский (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Павел Шульский (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Павел Шульский (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Вагаб Вагабов (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Вагаб Вагабов (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Вагаб Вагабов (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Вагаб Вагабов (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Вагаб Вагабов (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Вагаб Вагабов (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Павел Шульский (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Павел Шульский (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Павел Шульский (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Павел Шульский (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Павел Шульский (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Вагаб Вагабов (Рос) – Павел Шульский (Рос) 17.08.22

Появление на ринге таких бойцов, как Вагаб Вагабов (Рос) и Павел Шульский (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Вагаб Вагабов (Рос) и Павел Шульский (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Вагаб Вагабов (Рос) и Павел Шульский (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Вагаб Вагабов (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Павел Шульский (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Вагаб Вагабов (Рос) — Павел Шульский (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Павел Шульский (Рос) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Вагаб Вагабов (Рос) и Павел Шульский (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Павел Шульский (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Вагаб Вагабов (Рос)

В своей профессиональной карьере Вагаб Вагабов (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Вагаб Вагабов (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Вагаб Вагабов (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Вагаб Вагабов (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Вагаб Вагабов (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Павел Шульский (Рос)

Уже несколько лет Павел Шульский (Рос) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Павел Шульский (Рос) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Павел Шульский (Рос) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Вагаб Вагабов (Рос) — Павел Шульский (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го августа

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Вагаб Вагабов (Рос) — Павел Шульский (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Вагаб Вагабов (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Вагаб Вагабов (Рос) — Павел Шульский (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Вагаб Вагабов (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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