Коледжио Сан Хуан Летран Найтс — УСТ Гроулин Тайгерс: снова ждем результативной игры

Прогноз Коледжио Сан Хуан Летран Найтс — УСТ Гроулин Тайгерс (17-го августа), ставки и коэффициенты

Коледжио Сан Хуан Летран Найтс — УСТ Гроулин Тайгерс (17 августа), ставки и коэффициенты

17 августа в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс примет соперника по национальному первенству УСТ Гроулин Тайгерс.



Баскетбольный поединок Коледжио Сан Хуан Летран Найтс – УСТ Гроулин Тайгерс пройдет в рамках престижного турнира 17 августа, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 06:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Коледжио Сан Хуан Летран Найтс — УСТ Гроулин Тайгерс:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК УСТ Гроулин Тайгерс. Данный поединок будет сыгран 17 августа, а по московскому времени его начало состоится в 06:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба УСТ Гроулин Тайгерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Коледжио Сан Хуан Летран Найтс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Коледжио Сан Хуан Летран Найтс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



УСТ Гроулин Тайгерс

Уже три недели баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба УСТ Гроулин Тайгерс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Коледжио Сан Хуан Летран Найтс» — «УСТ Гроулин Тайгерс»: прогноз автора

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Коледжио Сан Хуан Летран Найтс — УСТ Гроулин Тайгерс, который организаторы собираются провести 17 августа. По московскому времени начало данной игры будет в 06:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс.



Прогноз и ставка на матч Коледжио Сан Хуан Летран Найтс — УСТ Гроулин Тайгерс 17 августа

Коледжио Сан Хуан Летран Найтс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Коледжио Сан Хуан Летран Найтс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

УСТ Гроулин Тайгерс

В прошлом матче баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба УСТ Гроулин Тайгерс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Коледжио Сан Хуан Летран Найтс — УСТ Гроулин Тайгерс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 17 августа можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Коледжио Сан Хуан Летран Найтс — УСТ Гроулин Тайгерс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 06:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Коледжио Сан Хуан Летран Найтс — УСТ Гроулин Тайгерс: снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Коледжио Сан Хуан Летран Найтс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба УСТ Гроулин Тайгерс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коледжио Сан Хуан Летран Найтс — УСТ Гроулин Тайгерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба УСТ Гроулин Тайгерс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба УСТ Гроулин Тайгерс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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