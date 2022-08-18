Прогноз на бой Иван Богданов (Рос) — Аллан Мозиэль (Бра) 18 августа

«Иван Богданов (Рос)» – «Аллан Мозиэль (Бра)». 18.08.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 18 августа состоится интересный поединок Иван Богданов (Рос) — Аллан Мозиэль (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 17:00 по московскому времени Иван Богданов (Рос) и Аллан Мозиэль (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 18 августа, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Иван Богданов (Рос) и Аллан Мозиэль (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Иван Богданов (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Иван Богданов (Рос) — Аллан Мозиэль (Бра):

победа Иван Богданов (Рос) – 1.29, ничья – 71, победа Аллан Мозиэль (Бра) – 3.5

Прогноз на матч Иван Богданов (Рос) – Аллан Мозиэль (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18 августа :

Букмекерские конторы на бой Иван Богданов (Рос) — Аллан Мозиэль (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.29 и 3.5.

История личных встреч

В профессиональной карьере Иван Богданов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Иван Богданов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Иван Богданов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Иван Богданов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Иван Богданов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Иван Богданов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Аллан Мозиэль (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Аллан Мозиэль (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Аллан Мозиэль (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Аллан Мозиэль (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Аллан Мозиэль (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Иван Богданов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Иван Богданов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Иван Богданов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Иван Богданов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Иван Богданов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Иван Богданов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Аллан Мозиэль (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Аллан Мозиэль (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Аллан Мозиэль (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Аллан Мозиэль (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Аллан Мозиэль (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Иван Богданов (Рос) – Аллан Мозиэль (Бра) 18.08.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Иван Богданов (Рос) и Аллан Мозиэль (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Иван Богданов (Рос) и Аллан Мозиэль (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Иван Богданов (Рос) и Аллан Мозиэль (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Иван Богданов (Рос) и Аллан Мозиэль (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Иван Богданов (Рос) — Аллан Мозиэль (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Иван Богданов (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Иван Богданов (Рос) и Аллан Мозиэль (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Аллан Мозиэль (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Иван Богданов (Рос)

Иван Богданов (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Иван Богданов (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Иван Богданов (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Иван Богданов (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Иван Богданов (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Аллан Мозиэль (Бра)

Уже несколько лет Аллан Мозиэль (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Аллан Мозиэль (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Аллан Мозиэль (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Иван Богданов (Рос) — Аллан Мозиэль (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18 августа

Несмотря на то, что Иван Богданов (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Аллан Мозиэль (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Иван Богданов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Аллан Мозиэль (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Иван Богданов (Рос).

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