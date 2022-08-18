Лорензо Гаглиярдо — Жоао Лукас Реис Да Сильва. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.08.22)

Прогноз Лорензо Гаглиярдо — Жоао Лукас Реис Да Сильва (18-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лорензо Гаглиярдо — Жоао Лукас Реис Да Сильва 18 августа

18 августа в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лорензо Гаглиярдо , а противостоять в этом поединке будет Жоао Лукас Реис Да Сильва.



В 18:30 по Москве Лорензо Гаглиярдо и Жоао Лукас Реис Да Сильва выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 18 августа. Единственный раз Лорензо Гаглиярдо и Жоао Лукас Реис Да Сильва встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Лорензо Гаглиярдо сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лорензо Гаглиярдо — Жоао Лукас Реис Да Сильва:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 18 августа, ведь именно в этот день на корте встречаются Лорензо Гаглиярдо и Жоао Лукас Реис Да Сильва. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Лорензо Гаглиярдо имеет на своем счету три победы, Жоао Лукас Реис Да Сильва может похвастаться четырьмя.

Лорензо Гаглиярдо

Лорензо Гаглиярдо отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Лорензо Гаглиярдо проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Лорензо Гаглиярдо проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Лорензо Гаглиярдо играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Лорензо Гаглиярдо больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Жоао Лукас Реис Да Сильва

На этом турнире Жоао Лукас Реис Да Сильва выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Жоао Лукас Реис Да Сильва снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Жоао Лукас Реис Да Сильва чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Жоао Лукас Реис Да Сильва уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Жоао Лукас Реис Да Сильва зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Лорензо Гаглиярдо — Жоао Лукас Реис Да Сильва

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Лорензо Гаглиярдо и Жоао Лукас Реис Да Сильва впервые будут встречаться между собой. Если Лорензо Гаглиярдо уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Жоао Лукас Реис Да Сильва пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Лорензо Гаглиярдо демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Лорензо Гаглиярдо – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Лорензо Гаглиярдо — Жоао Лукас Реис Да Сильва. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.08.22)

Лорензо Гаглиярдо

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Лорензо Гаглиярдо выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Лорензо Гаглиярдо всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Лорензо Гаглиярдо уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Лорензо Гаглиярдо занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Лорензо Гаглиярдо больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Лорензо Гаглиярдо имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Жоао Лукас Реис Да Сильва

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Жоао Лукас Реис Да Сильва все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Жоао Лукас Реис Да Сильва сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Жоао Лукас Реис Да Сильва все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Жоао Лукас Реис Да Сильва предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Лорензо Гаглиярдо — Жоао Лукас Реис Да Сильва Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Лорензо Гаглиярдо и Жоао Лукас Реис Да Сильва аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Лорензо Гаглиярдо и Жоао Лукас Реис Да Сильва обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Лорензо Гаглиярдо и Жоао Лукас Реис Да Сильва постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Лорензо Гаглиярдо — Жоао Лукас Реис Да Сильва: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Лорензо Гаглиярдо и Жоао Лукас Реис Да Сильва, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Лорензо Гаглиярдо и Жоао Лукас Реис Да Сильва уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лорензо Гаглиярдо — Жоао Лукас Реис Да Сильва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Лорензо Гаглиярдо и Жоао Лукас Реис Да Сильва, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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