Прогноз на бой Тони Ларами (Кан) — Родни Килохи (США) 20-го августа

«Тони Ларами (Кан)» – «Родни Килохи (США)». 20.08.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20.08.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Тони Ларами (Кан) — Родни Килохи (США). На ринге его участники появятся в 04:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Тони Ларами (Кан) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 20.08.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Тони Ларами (Кан) — Родни Килохи (США). По Москве начало данного поединка будет в 04:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тони Ларами (Кан) — Родни Килохи (США):

победа Тони Ларами (Кан) – 0, ничья – 0, победа Родни Килохи (США) – 0

Прогноз на матч Тони Ларами (Кан) – Родни Килохи (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20.08.2022 :

Букмекерские конторы на бой Тони Ларами (Кан) — Родни Килохи (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Тони Ларами (Кан) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Тони Ларами (Кан) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Тони Ларами (Кан) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Тони Ларами (Кан) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Тони Ларами (Кан) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Родни Килохи (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Родни Килохи (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Родни Килохи (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Родни Килохи (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Родни Килохи (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Тони Ларами (Кан) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Тони Ларами (Кан) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Тони Ларами (Кан) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Тони Ларами (Кан) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Тони Ларами (Кан) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Тони Ларами (Кан) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Родни Килохи (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Родни Килохи (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Родни Килохи (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Родни Килохи (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Родни Килохи (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Родни Килохи (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Родни Килохи (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Тони Ларами (Кан) – Родни Килохи (США) 20.08.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Тони Ларами (Кан) и Родни Килохи (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Тони Ларами (Кан) и Родни Килохи (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Тони Ларами (Кан) и Родни Килохи (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Тони Ларами (Кан) и Родни Килохи (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Тони Ларами (Кан) будет намного сильнее, чем Родни Килохи (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Тони Ларами (Кан) и Родни Килохи (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Родни Килохи (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Тони Ларами (Кан)

Тони Ларами (Кан) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Тони Ларами (Кан) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Тони Ларами (Кан) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Тони Ларами (Кан) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Тони Ларами (Кан) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Родни Килохи (США)

В данный момент Родни Килохи (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Родни Килохи (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Родни Килохи (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Родни Килохи (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Тони Ларами (Кан) — Родни Килохи (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20.08.2022

Так как Тони Ларами (Кан) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Родни Килохи (США).

Статистика и личные встречи

Тони Ларами (Кан) легко справится с таким соперником, как Родни Килохи (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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