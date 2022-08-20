Прогноз на бой Энтони Дриллич (Авс) — Майкл Барбер (Авс) 20-го августа

«Энтони Дриллич (Авс)» – «Майкл Барбер (Авс)». 20.08.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20 августа состоится интересный поединок Энтони Дриллич (Авс) — Майкл Барбер (Авс), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 09:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Энтони Дриллич (Авс) — Майкл Барбер (Авс) пройдет 20 августа, и можно не сомневаться, что в 09:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Энтони Дриллич (Авс) имеет две победы нокаутом, а Майкл Барбер (Авс) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Энтони Дриллич (Авс) — Майкл Барбер (Авс):

победа Энтони Дриллич (Авс) – 0, ничья – 0, победа Майкл Барбер (Авс) – 0

Прогноз на матч Энтони Дриллич (Авс) – Майкл Барбер (Авс) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 августа :

Из-за того, что все ставят на то, что Энтони Дриллич (Авс) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Майкл Барбер (Авс) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Энтони Дриллич (Авс) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Энтони Дриллич (Авс) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Энтони Дриллич (Авс) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Энтони Дриллич (Авс) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Энтони Дриллич (Авс) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Энтони Дриллич (Авс) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Майкл Барбер (Авс) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Майкл Барбер (Авс) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Майкл Барбер (Авс) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Майкл Барбер (Авс) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Майкл Барбер (Авс) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Энтони Дриллич (Авс) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Энтони Дриллич (Авс) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Энтони Дриллич (Авс) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Энтони Дриллич (Авс) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Энтони Дриллич (Авс) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Энтони Дриллич (Авс) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Майкл Барбер (Авс) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Майкл Барбер (Авс) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Майкл Барбер (Авс) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Майкл Барбер (Авс) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Майкл Барбер (Авс) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Майкл Барбер (Авс) должен задуматься о своей обороне.

Энтони Дриллич (Авс) – Майкл Барбер (Авс) 20.08.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Энтони Дриллич (Авс) и Майкл Барбер (Авс), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Энтони Дриллич (Авс) и Майкл Барбер (Авс) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Энтони Дриллич (Авс) и Майкл Барбер (Авс) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Энтони Дриллич (Авс) и Майкл Барбер (Авс) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Энтони Дриллич (Авс) будет намного сильнее, чем Майкл Барбер (Авс), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Энтони Дриллич (Авс) — Майкл Барбер (Авс) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Майкл Барбер (Авс), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Энтони Дриллич (Авс)

Так как Энтони Дриллич (Авс) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Энтони Дриллич (Авс) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Энтони Дриллич (Авс) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Энтони Дриллич (Авс) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Майкл Барбер (Авс)

Прошлый бой Майкл Барбер (Авс) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Майкл Барбер (Авс) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Майкл Барбер (Авс) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Майкл Барбер (Авс) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Энтони Дриллич (Авс) — Майкл Барбер (Авс). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 августа

Никто не сомневается, что Энтони Дриллич (Авс) намного сильнее, чем Майкл Барбер (Авс), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Энтони Дриллич (Авс) сейчас находится на пике формы, так что Майкл Барбер (Авс) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Энтони Дриллич (Авс).

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