Прогноз на бой Бадер Самрин (Иор) — Фуад Тарверди (Азе) 20-го августа 2022 года

«Бадер Самрин (Иор)» – «Фуад Тарверди (Азе)». 20.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Бадер Самрин (Иор) проведет 20-го августа 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Фуад Тарверди (Азе). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 19:00 по московскому времени Бадер Самрин (Иор) и Фуад Тарверди (Азе) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20-го августа 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Бадер Самрин (Иор) и Фуад Тарверди (Азе) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Бадер Самрин (Иор).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бадер Самрин (Иор) — Фуад Тарверди (Азе):

победа Бадер Самрин (Иор) – 1.04, ничья – 34, победа Фуад Тарверди (Азе) – 10.5

Прогноз на матч Бадер Самрин (Иор) – Фуад Тарверди (Азе) Бои, титульный бой, 20-го августа 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Бадер Самрин (Иор) — Фуад Тарверди (Азе) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.04 и 10.5.

История личных встреч

На профессиональном ринге Бадер Самрин (Иор) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Бадер Самрин (Иор) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Бадер Самрин (Иор) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Бадер Самрин (Иор) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Бадер Самрин (Иор) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Фуад Тарверди (Азе) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Фуад Тарверди (Азе) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Фуад Тарверди (Азе) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Фуад Тарверди (Азе) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Фуад Тарверди (Азе) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Бадер Самрин (Иор) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Бадер Самрин (Иор) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Бадер Самрин (Иор) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Бадер Самрин (Иор) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Бадер Самрин (Иор) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Бадер Самрин (Иор) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Фуад Тарверди (Азе) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Фуад Тарверди (Азе) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Фуад Тарверди (Азе) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Фуад Тарверди (Азе) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Бадер Самрин (Иор) – Фуад Тарверди (Азе) 20.08.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Бадер Самрин (Иор) и Фуад Тарверди (Азе) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Бадер Самрин (Иор) и Фуад Тарверди (Азе). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Бадер Самрин (Иор) и Фуад Тарверди (Азе) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Бадер Самрин (Иор) и Фуад Тарверди (Азе) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Бадер Самрин (Иор) и Фуад Тарверди (Азе) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Бадер Самрин (Иор) и Фуад Тарверди (Азе), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Фуад Тарверди (Азе) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Бадер Самрин (Иор)

Как бы Бадер Самрин (Иор) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Бадер Самрин (Иор) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Бадер Самрин (Иор) дрался на ринге только с представителями своей страны. Бадер Самрин (Иор) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Бадер Самрин (Иор) совершенно не работает над собственной защитой.

Фуад Тарверди (Азе)

Уже несколько лет Фуад Тарверди (Азе) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Фуад Тарверди (Азе) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Фуад Тарверди (Азе) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Бадер Самрин (Иор) — Фуад Тарверди (Азе). Прогноз и ставки на матч. Бои 20-го августа 2022 года

В этом поединке Бадер Самрин (Иор) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Фуад Тарверди (Азе), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Бадер Самрин (Иор) легко справится с таким соперником, как Фуад Тарверди (Азе). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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