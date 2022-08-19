Прогноз на бой Хавьер Мартинес (США) — Алехандро Герерро (США) 21 августа

«Хавьер Мартинес (США)» – «Алехандро Герерро (США)». 21.08.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Хавьер Мартинес (США) — Алехандро Герерро (США) на 21.08.2022, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Хавьер Мартинес (США) и Алехандро Герерро (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

До 21.08.2022 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Хавьер Мартинес (США) — Алехандро Герерро (США). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хавьер Мартинес (США) — Алехандро Герерро (США):

победа Хавьер Мартинес (США) – 0, ничья – 0, победа Алехандро Герерро (США) – 0

Прогноз на матч Хавьер Мартинес (США) – Алехандро Герерро (США) Бои, титульный бой, 21.08.2022 :

Так как Хавьер Мартинес (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Алехандро Герерро (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Хавьер Мартинес (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Хавьер Мартинес (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Хавьер Мартинес (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Хавьер Мартинес (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Алехандро Герерро (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Алехандро Герерро (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Алехандро Герерро (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Алехандро Герерро (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Алехандро Герерро (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Хавьер Мартинес (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Хавьер Мартинес (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Хавьер Мартинес (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Хавьер Мартинес (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Алехандро Герерро (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Алехандро Герерро (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Алехандро Герерро (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Алехандро Герерро (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Алехандро Герерро (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Алехандро Герерро (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Алехандро Герерро (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Хавьер Мартинес (США) – Алехандро Герерро (США) 21.08.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Хавьер Мартинес (США) и Алехандро Герерро (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Хавьер Мартинес (США) и Алехандро Герерро (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Хавьер Мартинес (США) и Алехандро Герерро (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Хавьер Мартинес (США) и Алехандро Герерро (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Хавьер Мартинес (США) и Алехандро Герерро (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Хавьер Мартинес (США) — Алехандро Герерро (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Хавьер Мартинес (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Хавьер Мартинес (США) и Алехандро Герерро (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Алехандро Герерро (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Хавьер Мартинес (США)

Несмотря на то, что Хавьер Мартинес (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Хавьер Мартинес (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Хавьер Мартинес (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Хавьер Мартинес (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Алехандро Герерро (США)

Прошлый бой Алехандро Герерро (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Алехандро Герерро (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Алехандро Герерро (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Алехандро Герерро (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Хавьер Мартинес (США) — Алехандро Герерро (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 21.08.2022

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Хавьер Мартинес (США) — Алехандро Герерро (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Хавьер Мартинес (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Хавьер Мартинес (США) — Алехандро Герерро (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Алехандро Герерро (США) выиграет нокаутом.

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