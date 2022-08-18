Прогноз на бой Фёдор Черкашин (Пол) — Гилберт Венегас-младший (США) 21-го августа

«Фёдор Черкашин (Пол)» – «Гилберт Венегас-младший (США)». 21.08.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 21.08.2022 состоится интересный поединок Фёдор Черкашин (Пол) — Гилберт Венегас-младший (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Фёдор Черкашин (Пол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 21.08.2022 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Гилберт Венегас-младший (США), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фёдор Черкашин (Пол) — Гилберт Венегас-младший (США):

победа Фёдор Черкашин (Пол) – 1.03, ничья – 26, победа Гилберт Венегас-младший (США) – 11

Прогноз на матч Фёдор Черкашин (Пол) – Гилберт Венегас-младший (США) Бои, титульный бой, 21.08.2022 :

Из-за того, что все ставят на то, что Фёдор Черкашин (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.03. А котировка на то, что Гилберт Венегас-младший (США) будет сильнее повысилась до 11.

История личных встреч

На профессиональном ринге Фёдор Черкашин (Пол) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Фёдор Черкашин (Пол) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Фёдор Черкашин (Пол) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Фёдор Черкашин (Пол) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Фёдор Черкашин (Пол) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Гилберт Венегас-младший (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Гилберт Венегас-младший (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Гилберт Венегас-младший (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Гилберт Венегас-младший (США) должен быть в хорошей физической форме. Гилберт Венегас-младший (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Фёдор Черкашин (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Фёдор Черкашин (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Фёдор Черкашин (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Фёдор Черкашин (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Фёдор Черкашин (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Фёдор Черкашин (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Гилберт Венегас-младший (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Гилберт Венегас-младший (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Гилберт Венегас-младший (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Гилберт Венегас-младший (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Гилберт Венегас-младший (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Гилберт Венегас-младший (США) должен задуматься о своей обороне.

Фёдор Черкашин (Пол) – Гилберт Венегас-младший (США) 21.08.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Фёдор Черкашин (Пол) и Гилберт Венегас-младший (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Фёдор Черкашин (Пол) и Гилберт Венегас-младший (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Фёдор Черкашин (Пол) — Гилберт Венегас-младший (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Фёдор Черкашин (Пол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Фёдор Черкашин (Пол) — Гилберт Венегас-младший (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Гилберт Венегас-младший (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Фёдор Черкашин (Пол)

Фёдор Черкашин (Пол) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Фёдор Черкашин (Пол) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Фёдор Черкашин (Пол) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Фёдор Черкашин (Пол) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Фёдор Черкашин (Пол) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Гилберт Венегас-младший (США)

Сейчас Гилберт Венегас-младший (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Гилберт Венегас-младший (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Гилберт Венегас-младший (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Гилберт Венегас-младший (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Гилберт Венегас-младший (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Фёдор Черкашин (Пол) — Гилберт Венегас-младший (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 21.08.2022

Так как Фёдор Черкашин (Пол) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Гилберт Венегас-младший (США).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Фёдор Черкашин (Пол) и Гилберт Венегас-младший (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Фёдор Черкашин (Пол) выиграет бой.

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