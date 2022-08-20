Прогноз на бой Майкл Боапи (Ган) — Флориан Крогер (Гер) 20 августа

«Майкл Боапи (Ган)» – «Флориан Крогер (Гер)». 20.08.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20 августа должен состояться бой Майкл Боапи (Ган) — Флориан Крогер (Гер), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Майкл Боапи (Ган) и Флориан Крогер (Гер) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 20 августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Майкл Боапи (Ган) — Флориан Крогер (Гер). Это будет продолжаться вплоть до 20:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Майкл Боапи (Ган) — Флориан Крогер (Гер):

победа Майкл Боапи (Ган) – 0, ничья – 0, победа Флориан Крогер (Гер) – 0

Прогноз на матч Майкл Боапи (Ган) – Флориан Крогер (Гер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 августа :

Так как Майкл Боапи (Ган) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Флориан Крогер (Гер) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Майкл Боапи (Ган) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Майкл Боапи (Ган) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Майкл Боапи (Ган) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Майкл Боапи (Ган) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Майкл Боапи (Ган) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Флориан Крогер (Гер) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Флориан Крогер (Гер) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Флориан Крогер (Гер) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Флориан Крогер (Гер) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Флориан Крогер (Гер) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Майкл Боапи (Ган) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Майкл Боапи (Ган) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Майкл Боапи (Ган) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Майкл Боапи (Ган) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Майкл Боапи (Ган) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Майкл Боапи (Ган) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Флориан Крогер (Гер) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Флориан Крогер (Гер) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Флориан Крогер (Гер) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Флориан Крогер (Гер) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Флориан Крогер (Гер) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Флориан Крогер (Гер) должен задуматься о своей обороне.

Майкл Боапи (Ган) – Флориан Крогер (Гер) 20.08.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Майкл Боапи (Ган) и Флориан Крогер (Гер). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Майкл Боапи (Ган) и Флориан Крогер (Гер) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Майкл Боапи (Ган) и Флориан Крогер (Гер) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Майкл Боапи (Ган) будет намного сильнее, чем Флориан Крогер (Гер), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Майкл Боапи (Ган) и Флориан Крогер (Гер), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Флориан Крогер (Гер) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Майкл Боапи (Ган)

В своей профессиональной карьере Майкл Боапи (Ган) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Майкл Боапи (Ган) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Майкл Боапи (Ган) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Майкл Боапи (Ган) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Майкл Боапи (Ган) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Флориан Крогер (Гер)

В своей карьере Флориан Крогер (Гер) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Флориан Крогер (Гер) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Флориан Крогер (Гер) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Флориан Крогер (Гер) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Майкл Боапи (Ган) — Флориан Крогер (Гер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 августа

В этом поединке Майкл Боапи (Ган) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Флориан Крогер (Гер), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Так как Майкл Боапи (Ган) и Флориан Крогер (Гер) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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