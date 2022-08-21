Адриан Менендес-Масейрас — Мэтью Уильям Дональд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.08.22)

Прогноз Адриан Менендес-Масейрас — Мэтью Уильям Дональд (21.08.2022), ставки и коэффициенты

Адриан Менендес-Масейрас — Мэтью Уильям Дональд (21-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

21-го августа 2022 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Адриан Менендес-Масейрас , а противостоять в этом поединке будет Мэтью Уильям Дональд.



Судья теннисного матча Адриан Менендес-Масейрас — Мэтью Уильям Дональд должен дать знак о старте игры в 11:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 21-го августа 2022 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Адриан Менендес-Масейрас и Мэтью Уильям Дональд более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Адриан Менендес-Масейрас имеет четыре победы, то Мэтью Уильям Дональд может похвастаться лишь двумя победами.



Адриан Менендес-Масейрас — Мэтью Уильям Дональд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Адриан Менендес-Масейрас — Мэтью Уильям Дональд, которая пройдет 21-го августа 2022 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 11:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Адриан Менендес-Масейрас

В этом сезоне Адриан Менендес-Масейрас демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Адриан Менендес-Масейрас снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Адриан Менендес-Масейрас является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Адриан Менендес-Масейрас не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Адриан Менендес-Масейрас еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Мэтью Уильям Дональд

Нынешняя форма, которую демонстрирует Мэтью Уильям Дональд еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Мэтью Уильям Дональд постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Мэтью Уильям Дональд пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Мэтью Уильям Дональд не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Мэтью Уильям Дональд не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Адриан Менендес-Масейрас — Мэтью Уильям Дональд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.08.22)

Адриан Менендес-Масейрас

К данному турниру Адриан Менендес-Масейрас подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Адриан Менендес-Масейрас находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Адриан Менендес-Масейрас не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Адриан Менендес-Масейрас старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Адриан Менендес-Масейрас демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Мэтью Уильям Дональд

Несмотря на свой молодой возраст, Мэтью Уильям Дональд демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Мэтью Уильям Дональд уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Мэтью Уильям Дональд станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Мэтью Уильям Дональд, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Мэтью Уильям Дональд умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Мэтью Уильям Дональд имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Адриан Менендес-Масейрас — Мэтью Уильям Дональд Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Адриан Менендес-Масейрас и Мэтью Уильям Дональд. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Адриан Менендес-Масейрас и Мэтью Уильям Дональд встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Адриан Менендес-Масейрас и Мэтью Уильям Дональд довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Адриан Менендес-Масейрас и Мэтью Уильям Дональд подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Адриан Менендес-Масейрас — Мэтью Уильям Дональд: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Адриан Менендес-Масейрас и Мэтью Уильям Дональд из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Мэтью Уильям Дональд относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Мэтью Уильям Дональд проводит второй или третий матч. А вот Адриан Менендес-Масейрас как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Адриан Менендес-Масейрас, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Адриан Менендес-Масейрас без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Адриан Менендес-Масейрас вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Адриан Менендес-Масейрас — Мэтью Уильям Дональд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Адриан Менендес-Масейрас и Мэтью Уильям Дональд.



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