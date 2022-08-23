Кросс/Мбоко — Ван Дер Хоек/Дарт: ставим на двойные ошибки

Прогноз Кросс/Мбоко — Ван Дер Хоек/Дарт (23-го августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кросс/Мбоко — Ван Дер Хоек/Дарт 23 августа

23 августа в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Кросс/Мбоко , а противостоять в этом поединке будет Ван Дер Хоек/Дарт.



Судья теннисного матча Кросс/Мбоко — Ван Дер Хоек/Дарт должен дать знак о старте игры в 20:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 23 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Кросс/Мбоко и Ван Дер Хоек/Дарт более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Кросс/Мбоко имеет четыре победы, то Ван Дер Хоек/Дарт может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кросс/Мбоко — Ван Дер Хоек/Дарт:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 23 августа, ведь именно в этот день на корте встречаются Кросс/Мбоко и Ван Дер Хоек/Дарт. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 20:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Кросс/Мбоко имеет на своем счету три победы, Ван Дер Хоек/Дарт может похвастаться четырьмя.

Кросс/Мбоко

Кросс/Мбоко отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Кросс/Мбоко проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Кросс/Мбоко проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Кросс/Мбоко играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Кросс/Мбоко больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Ван Дер Хоек/Дарт

На этом турнире Ван Дер Хоек/Дарт играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Ван Дер Хоек/Дарт все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Ван Дер Хоек/Дарт не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Ван Дер Хоек/Дарт уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Ван Дер Хоек/Дарт на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Ван Дер Хоек/Дарт пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Кросс/Мбоко — Ван Дер Хоек/Дарт

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Кросс/Мбоко и Ван Дер Хоек/Дарт. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Кросс/Мбоко и Ван Дер Хоек/Дарт продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Кросс/Мбоко — Ван Дер Хоек/Дарт 23 августа

Кросс/Мбоко

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Кросс/Мбоко выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Кросс/Мбоко всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Кросс/Мбоко уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Кросс/Мбоко занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Кросс/Мбоко больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Кросс/Мбоко имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ван Дер Хоек/Дарт

В этом сезоне Ван Дер Хоек/Дарт действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Ван Дер Хоек/Дарт обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Ван Дер Хоек/Дарт не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Ван Дер Хоек/Дарт не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Ван Дер Хоек/Дарт имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Кросс/Мбоко — Ван Дер Хоек/Дарт Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Кросс/Мбоко и Ван Дер Хоек/Дарт аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Кросс/Мбоко и Ван Дер Хоек/Дарт обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Кросс/Мбоко и Ван Дер Хоек/Дарт постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Кросс/Мбоко — Ван Дер Хоек/Дарт: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Кросс/Мбоко имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Кросс/Мбоко и Ван Дер Хоек/Дарт отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ван Дер Хоек/Дарт в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Кросс/Мбоко превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ван Дер Хоек/Дарт сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Кросс/Мбоко гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кросс/Мбоко — Ван Дер Хоек/Дарт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Кросс/Мбоко и Ван Дер Хоек/Дарт, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-565648-prognoz-na-match-barreto-sanchesgulin-lopez-morillomansilla-diez-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-23-08-22/