Прогноз Полина Лейкина — Магали Кемпен (25-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Полина Лейкина — Магали Кемпен. Прогноз, ставки на матч (25.08.22)

25 августа в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Полина Лейкина , а противостоять в этом поединке будет Магали Кемпен.



Полина Лейкина сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 25 августа придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Магали Кемпен. По Москве данный поединок начнется в 12:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Магали Кемпен, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Полина Лейкина — Магали Кемпен:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 25 августа, так что в разделе тенниса можно найти поединок Полина Лейкина — Магали Кемпен. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 12:30 по Москве, пока не начался поединок. Полина Лейкина и Магали Кемпен еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Полина Лейкина

На данный момент Полина Лейкина является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Полина Лейкина поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Полина Лейкина пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Полина Лейкина слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Полина Лейкина будет более тщательно готовиться к поединку.



Магали Кемпен

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Магали Кемпенв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Магали Кемпен играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Магали Кемпен держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Магали Кемпен демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Магали Кемпен находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Полина Лейкина — Магали Кемпен. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Полина Лейкина и Магали Кемпен являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Полина Лейкина — Магали Кемпен (25 августа), ставки и коэффициенты

Полина Лейкина

Полина Лейкина не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Полина Лейкина любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Полина Лейкина умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Полина Лейкина не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Полина Лейкина умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Магали Кемпен

Несмотря на свой молодой возраст, Магали Кемпен демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Магали Кемпен уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Магали Кемпен станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Магали Кемпен, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Магали Кемпен умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Магали Кемпен имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Полина Лейкина — Магали Кемпен Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Полина Лейкина и Магали Кемпен, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Полина Лейкина и Магали Кемпен играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Полина Лейкина, и Магали Кемпен неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Полина Лейкина — Магали Кемпен: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Полина Лейкина и Магали Кемпен, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Полина Лейкина и Магали Кемпен уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Полина Лейкина — Магали Кемпен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Полина Лейкина и Магали Кемпен букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Полина Лейкина и Магали Кемпен проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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