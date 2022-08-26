Прогноз на бой Мариуш Голдин (Пол) — Марцин Вжосек (Пол) 26-го августа 2022 года

«Мариуш Голдин (Пол)» – «Марцин Вжосек (Пол)». 26.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Мариуш Голдин (Пол) проведет 26 августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Марцин Вжосек (Пол). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Мариуш Голдин (Пол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 26 августа предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Марцин Вжосек (Пол), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мариуш Голдин (Пол) — Марцин Вжосек (Пол):

победа Мариуш Голдин (Пол) – 0, ничья – 0, победа Марцин Вжосек (Пол) – 0

Прогноз на матч Мариуш Голдин (Пол) – Марцин Вжосек (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26 августа :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Мариуш Голдин (Пол) не очень выгодно, а вот Марцин Вжосек (Пол) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Мариуш Голдин (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Мариуш Голдин (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Мариуш Голдин (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Мариуш Голдин (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Мариуш Голдин (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Мариуш Голдин (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Марцин Вжосек (Пол) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Марцин Вжосек (Пол) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Марцин Вжосек (Пол) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Марцин Вжосек (Пол) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Марцин Вжосек (Пол) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Мариуш Голдин (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Мариуш Голдин (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Мариуш Голдин (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Мариуш Голдин (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Мариуш Голдин (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Мариуш Голдин (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Марцин Вжосек (Пол) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Марцин Вжосек (Пол) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Марцин Вжосек (Пол) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Марцин Вжосек (Пол) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Марцин Вжосек (Пол) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Марцин Вжосек (Пол) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Марцин Вжосек (Пол) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Мариуш Голдин (Пол) – Марцин Вжосек (Пол) 26.08.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Мариуш Голдин (Пол) и Марцин Вжосек (Пол). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Мариуш Голдин (Пол) и Марцин Вжосек (Пол) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мариуш Голдин (Пол) и Марцин Вжосек (Пол). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мариуш Голдин (Пол) и Марцин Вжосек (Пол) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мариуш Голдин (Пол) и Марцин Вжосек (Пол) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Мариуш Голдин (Пол) и Марцин Вжосек (Пол), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Мариуш Голдин (Пол) выиграет бой.

На чемпионский бой Мариуш Голдин (Пол) — Марцин Вжосек (Пол) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Марцин Вжосек (Пол), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Мариуш Голдин (Пол)

Мариуш Голдин (Пол) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Мариуш Голдин (Пол) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Мариуш Голдин (Пол) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Мариуш Голдин (Пол) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Мариуш Голдин (Пол) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Марцин Вжосек (Пол)

На сегодняшний день Марцин Вжосек (Пол) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Марцин Вжосек (Пол) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Марцин Вжосек (Пол) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Марцин Вжосек (Пол) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Мариуш Голдин (Пол) — Марцин Вжосек (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26 августа

Так как Мариуш Голдин (Пол) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Марцин Вжосек (Пол).

Статистика и личные встречи

Мариуш Голдин (Пол) легко справится с таким соперником, как Марцин Вжосек (Пол). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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