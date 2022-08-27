Прогноз на бой Ицуки Хирата (Япо) — Лин Хэцинь (Кит) 27 августа

«Ицуки Хирата (Япо)» – «Лин Хэцинь (Кит)». 27.08.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 27-го августа 2022 года состоится интересный поединок Ицуки Хирата (Япо) — Лин Хэцинь (Кит), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 27-го августа 2022 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Ицуки Хирата (Япо) — Лин Хэцинь (Кит). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ицуки Хирата (Япо) — Лин Хэцинь (Кит):

победа Ицуки Хирата (Япо) – 0, ничья – 0, победа Лин Хэцинь (Кит) – 0

Прогноз на матч Ицуки Хирата (Япо) – Лин Хэцинь (Кит) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27-го августа 2022 года :

Так как Ицуки Хирата (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Лин Хэцинь (Кит) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Ицуки Хирата (Япо) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Ицуки Хирата (Япо) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Ицуки Хирата (Япо) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Ицуки Хирата (Япо) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Ицуки Хирата (Япо) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Ицуки Хирата (Япо) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Ицуки Хирата (Япо) может и не устоять на ногах.

Лин Хэцинь (Кит) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Лин Хэцинь (Кит) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Лин Хэцинь (Кит), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Лин Хэцинь (Кит) должен быть в хорошей физической форме. Лин Хэцинь (Кит) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Ицуки Хирата (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Ицуки Хирата (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Ицуки Хирата (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Ицуки Хирата (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Ицуки Хирата (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Ицуки Хирата (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Лин Хэцинь (Кит) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Лин Хэцинь (Кит) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Лин Хэцинь (Кит) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Лин Хэцинь (Кит) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Ицуки Хирата (Япо) – Лин Хэцинь (Кит) 27.08.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Ицуки Хирата (Япо) и Лин Хэцинь (Кит) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Ицуки Хирата (Япо) и Лин Хэцинь (Кит) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ицуки Хирата (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Лин Хэцинь (Кит) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ицуки Хирата (Япо).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Ицуки Хирата (Япо) — Лин Хэцинь (Кит) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Лин Хэцинь (Кит).

Ицуки Хирата (Япо)

Несмотря на то, что Ицуки Хирата (Япо) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Ицуки Хирата (Япо) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Ицуки Хирата (Япо) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Ицуки Хирата (Япо) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Лин Хэцинь (Кит)

В своей карьере Лин Хэцинь (Кит) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Лин Хэцинь (Кит) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Лин Хэцинь (Кит) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Лин Хэцинь (Кит) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Ицуки Хирата (Япо) — Лин Хэцинь (Кит). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27-го августа 2022 года

Несмотря на то, что Ицуки Хирата (Япо) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Лин Хэцинь (Кит) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Ицуки Хирата (Япо) легко справится с таким соперником, как Лин Хэцинь (Кит). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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