Прогноз на бой Майрон Сантос (Бра) — Дуайт Джозеф (США) 27.08.2022

«Майрон Сантос (Бра)» – «Дуайт Джозеф (США)». 27.08.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 27-го августа должен состояться бой Майрон Сантос (Бра) — Дуайт Джозеф (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Майрон Сантос (Бра) и Дуайт Джозеф (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 27-го августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Майрон Сантос (Бра) — Дуайт Джозеф (США). Это будет продолжаться вплоть до 04:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Майрон Сантос (Бра) — Дуайт Джозеф (США):

победа Майрон Сантос (Бра) – 2, ничья – 45, победа Дуайт Джозеф (США) – 1.79

Прогноз на матч Майрон Сантос (Бра) – Дуайт Джозеф (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27-го августа :

По коэффициенту 2 ставить на то, что выиграет Майрон Сантос (Бра) не очень выгодно, а вот Дуайт Джозеф (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.79.

История личных встреч

На данный момент Майрон Сантос (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Майрон Сантос (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Майрон Сантос (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Майрон Сантос (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Дуайт Джозеф (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Дуайт Джозеф (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Дуайт Джозеф (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Дуайт Джозеф (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Дуайт Джозеф (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Майрон Сантос (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Майрон Сантос (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Майрон Сантос (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Майрон Сантос (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Майрон Сантос (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Дуайт Джозеф (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Дуайт Джозеф (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Дуайт Джозеф (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Дуайт Джозеф (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Дуайт Джозеф (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Майрон Сантос (Бра) – Дуайт Джозеф (США) 27.08.22

Появление на ринге таких бойцов, как Майрон Сантос (Бра) и Дуайт Джозеф (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Майрон Сантос (Бра) и Дуайт Джозеф (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Майрон Сантос (Бра) и Дуайт Джозеф (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Майрон Сантос (Бра) и Дуайт Джозеф (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Майрон Сантос (Бра) и Дуайт Джозеф (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Майрон Сантос (Бра) — Дуайт Джозеф (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Дуайт Джозеф (США) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Майрон Сантос (Бра) — Дуайт Джозеф (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Дуайт Джозеф (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Майрон Сантос (Бра)

Несмотря на то, что Майрон Сантос (Бра) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Майрон Сантос (Бра) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Майрон Сантос (Бра) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Майрон Сантос (Бра) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Дуайт Джозеф (США)

Никаких высот Дуайт Джозеф (США) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Дуайт Джозеф (США) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Дуайт Джозеф (США) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Дуайт Джозеф (США) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Майрон Сантос (Бра) — Дуайт Джозеф (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27-го августа

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Майрон Сантос (Бра) — Дуайт Джозеф (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Майрон Сантос (Бра), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Майрон Сантос (Бра) будет намного сильнее, чем Дуайт Джозеф (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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