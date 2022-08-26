Прогноз на бой Келвин Стерлинг (США) — Керон Рид (США) 26.08.2022

«Келвин Стерлинг (США)» – «Керон Рид (США)». 26.08.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 26-го августа 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Келвин Стерлинг (США) — Керон Рид (США). На ринге его участники появятся в 00:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Келвин Стерлинг (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 26-го августа 2022 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Келвин Стерлинг (США) — Керон Рид (США). По Москве начало данного поединка будет в 00:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Келвин Стерлинг (США) — Керон Рид (США):

победа Келвин Стерлинг (США) – 0, ничья – 0, победа Керон Рид (США) – 0

Прогноз на матч Келвин Стерлинг (США) – Керон Рид (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26-го августа 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Келвин Стерлинг (США) — Керон Рид (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Келвин Стерлинг (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Келвин Стерлинг (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Келвин Стерлинг (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Келвин Стерлинг (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Келвин Стерлинг (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Келвин Стерлинг (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Керон Рид (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Керон Рид (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Керон Рид (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Керон Рид (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Керон Рид (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Келвин Стерлинг (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Келвин Стерлинг (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Келвин Стерлинг (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Келвин Стерлинг (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Келвин Стерлинг (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Келвин Стерлинг (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Керон Рид (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Керон Рид (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Керон Рид (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Керон Рид (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Керон Рид (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Керон Рид (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Керон Рид (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Келвин Стерлинг (США) – Керон Рид (США) 26.08.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Келвин Стерлинг (США) и Керон Рид (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Келвин Стерлинг (США) и Керон Рид (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Келвин Стерлинг (США) и Керон Рид (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Келвин Стерлинг (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Керон Рид (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Келвин Стерлинг (США) — Керон Рид (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Керон Рид (США) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Келвин Стерлинг (США) — Керон Рид (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Керон Рид (США).

Келвин Стерлинг (США)

На самом деле Келвин Стерлинг (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Келвин Стерлинг (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Келвин Стерлинг (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Келвин Стерлинг (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Келвин Стерлинг (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Керон Рид (США)

Сейчас Керон Рид (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Керон Рид (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Керон Рид (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Керон Рид (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Керон Рид (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Келвин Стерлинг (США) — Керон Рид (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26-го августа 2022 года

Никто не сомневается, что Келвин Стерлинг (США) намного сильнее, чем Керон Рид (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Келвин Стерлинг (США) — Керон Рид (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Керон Рид (США) выиграет нокаутом.

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