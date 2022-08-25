Прогноз на бой Гайянгадао Нонг-О (Таи) — Лиам Гаррисон (Вел) 27 августа

«Гайянгадао Нонг-О (Таи)» – «Лиам Гаррисон (Вел)». 27.08.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 27-го августа состоится интересный поединок Гайянгадао Нонг-О (Таи) — Лиам Гаррисон (Вел), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 06:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 06:30 по московскому времени Гайянгадао Нонг-О (Таи) и Лиам Гаррисон (Вел) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 27-го августа, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Гайянгадао Нонг-О (Таи) и Лиам Гаррисон (Вел) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Гайянгадао Нонг-О (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гайянгадао Нонг-О (Таи) — Лиам Гаррисон (Вел):

победа Гайянгадао Нонг-О (Таи) – 0, ничья – 0, победа Лиам Гаррисон (Вел) – 0

Прогноз на матч Гайянгадао Нонг-О (Таи) – Лиам Гаррисон (Вел) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27-го августа :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Гайянгадао Нонг-О (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Лиам Гаррисон (Вел), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Гайянгадао Нонг-О (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Гайянгадао Нонг-О (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Гайянгадао Нонг-О (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Гайянгадао Нонг-О (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Гайянгадао Нонг-О (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Лиам Гаррисон (Вел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Лиам Гаррисон (Вел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Лиам Гаррисон (Вел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Лиам Гаррисон (Вел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Лиам Гаррисон (Вел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Гайянгадао Нонг-О (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Гайянгадао Нонг-О (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Гайянгадао Нонг-О (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Гайянгадао Нонг-О (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Гайянгадао Нонг-О (Таи) валится с ног. К тому же, Гайянгадао Нонг-О (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Гайянгадао Нонг-О (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Лиам Гаррисон (Вел) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Лиам Гаррисон (Вел) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Лиам Гаррисон (Вел) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Лиам Гаррисон (Вел) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Лиам Гаррисон (Вел) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Лиам Гаррисон (Вел) должен задуматься о своей обороне.

Гайянгадао Нонг-О (Таи) – Лиам Гаррисон (Вел) 27.08.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Гайянгадао Нонг-О (Таи) и Лиам Гаррисон (Вел) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Гайянгадао Нонг-О (Таи) и Лиам Гаррисон (Вел) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Гайянгадао Нонг-О (Таи) и Лиам Гаррисон (Вел) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Гайянгадао Нонг-О (Таи) и Лиам Гаррисон (Вел) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Гайянгадао Нонг-О (Таи) легко справится с таким соперником, как Лиам Гаррисон (Вел). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Гайянгадао Нонг-О (Таи) и Лиам Гаррисон (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Лиам Гаррисон (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Гайянгадао Нонг-О (Таи)

Гайянгадао Нонг-О (Таи) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Гайянгадао Нонг-О (Таи) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Гайянгадао Нонг-О (Таи) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Гайянгадао Нонг-О (Таи) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Гайянгадао Нонг-О (Таи) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Лиам Гаррисон (Вел)

Последний раз Лиам Гаррисон (Вел) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Лиам Гаррисон (Вел) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Лиам Гаррисон (Вел) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Лиам Гаррисон (Вел) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Лиам Гаррисон (Вел)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Лиам Гаррисон (Вел) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Гайянгадао Нонг-О (Таи) — Лиам Гаррисон (Вел). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27-го августа

В настоящее время Гайянгадао Нонг-О (Таи) и Лиам Гаррисон (Вел) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Гайянгадао Нонг-О (Таи) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Гайянгадао Нонг-О (Таи) и Лиам Гаррисон (Вел) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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