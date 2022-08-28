Прогноз на бой Хосе Педраса (П-Рик) — Ричард Комми (Ган) 28.08.2022

«Хосе Педраса (П-Рик)» – «Ричард Комми (Ган)». 28.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Хосе Педраса (П-Рик) проведет 28-го августа 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ричард Комми (Ган). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Хосе Педраса (П-Рик) — Ричард Комми (Ган) пройдет 28-го августа 2022 года, и можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Хосе Педраса (П-Рик) имеет две победы нокаутом, а Ричард Комми (Ган) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хосе Педраса (П-Рик) — Ричард Комми (Ган):

победа Хосе Педраса (П-Рик) – 1.425, ничья – 20, победа Ричард Комми (Ган) – 3.152

Прогноз на матч Хосе Педраса (П-Рик) – Ричард Комми (Ган) Бои, титульный бой, 28-го августа 2022 года :

Так как Хосе Педраса (П-Рик) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.425. В то же время Ричард Комми (Ган) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.152.

История личных встреч

На данный момент Хосе Педраса (П-Рик) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Хосе Педраса (П-Рик) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Хосе Педраса (П-Рик) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Хосе Педраса (П-Рик) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Ричард Комми (Ган) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ричард Комми (Ган) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ричард Комми (Ган) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ричард Комми (Ган) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ричард Комми (Ган) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хосе Педраса (П-Рик) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Хосе Педраса (П-Рик) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Хосе Педраса (П-Рик) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Хосе Педраса (П-Рик) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Хосе Педраса (П-Рик) валится с ног. К тому же, Хосе Педраса (П-Рик) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Хосе Педраса (П-Рик) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Ричард Комми (Ган) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ричард Комми (Ган) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ричард Комми (Ган) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ричард Комми (Ган) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ричард Комми (Ган) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ричард Комми (Ган) должен задуматься о своей обороне.

Хосе Педраса (П-Рик) – Ричард Комми (Ган) 28.08.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Хосе Педраса (П-Рик) и Ричард Комми (Ган). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Хосе Педраса (П-Рик) и Ричард Комми (Ган). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Хосе Педраса (П-Рик) и Ричард Комми (Ган) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Хосе Педраса (П-Рик) и Ричард Комми (Ган) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Хосе Педраса (П-Рик) и Ричард Комми (Ган) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Хосе Педраса (П-Рик) в данный момент сильнее, нежели Ричард Комми (Ган), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Хосе Педраса (П-Рик)

Свою самую выдающуюся победу Хосе Педраса (П-Рик) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Хосе Педраса (П-Рик) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Хосе Педраса (П-Рик) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Хосе Педраса (П-Рик) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Хосе Педраса (П-Рик) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Ричард Комми (Ган)

Прошлый бой Ричард Комми (Ган) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Ричард Комми (Ган) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Ричард Комми (Ган) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Ричард Комми (Ган) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Хосе Педраса (П-Рик) — Ричард Комми (Ган). Прогноз и ставки на матч. Бои 28-го августа 2022 года

В настоящее время Хосе Педраса (П-Рик) и Ричард Комми (Ган) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Хосе Педраса (П-Рик) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Хосе Педраса (П-Рик) и Ричард Комми (Ган) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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