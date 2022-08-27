Прогноз Туркмен/Эрсоз — Аббагнато/Станьо (27.08.2022), ставки и коэффициенты

Туркмен/Эрсоз — Аббагнато/Станьо. Прогноз, ставки на матч (27.08.22)

27 августа в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Туркмен/Эрсоз , а противостоять в этом поединке будет Аббагнато/Станьо.



Судья теннисного матча Туркмен/Эрсоз — Аббагнато/Станьо должен дать знак о старте игры в 14:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 27 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Туркмен/Эрсоз и Аббагнато/Станьо более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Туркмен/Эрсоз имеет четыре победы, то Аббагнато/Станьо может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Туркмен/Эрсоз — Аббагнато/Станьо:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Туркмен/Эрсоз — Аббагнато/Станьо, которая пройдет 27 августа в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 14:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Туркмен/Эрсоз

В этом сезоне Туркмен/Эрсоз показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Туркмен/Эрсоз играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Туркмен/Эрсоз умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Туркмен/Эрсоз и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Туркмен/Эрсоз будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Туркмен/Эрсоз чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Аббагнато/Станьо

Нынешняя форма, которую демонстрирует Аббагнато/Станьо еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Аббагнато/Станьо постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Аббагнато/Станьо пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Аббагнато/Станьо не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Аббагнато/Станьо не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Туркмен/Эрсоз — Аббагнато/Станьо

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Туркмен/Эрсоз и Аббагнато/Станьо уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Туркмен/Эрсоз — Аббагнато/Станьо. Прогноз, ставки на матч(27.08.22)

Туркмен/Эрсоз

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Туркмен/Эрсоз выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Туркмен/Эрсоз всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Туркмен/Эрсоз уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Туркмен/Эрсоз занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Туркмен/Эрсоз больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Туркмен/Эрсоз имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Аббагнато/Станьо

Выступать в зале Аббагнато/Станьо не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Аббагнато/Станьо старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Аббагнато/Станьо принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Аббагнато/Станьо демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Аббагнато/Станьо даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Аббагнато/Станьо хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Туркмен/Эрсоз — Аббагнато/Станьо Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Туркмен/Эрсоз и Аббагнато/Станьо. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Туркмен/Эрсоз и Аббагнато/Станьо встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Туркмен/Эрсоз и Аббагнато/Станьо довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Туркмен/Эрсоз и Аббагнато/Станьо подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Туркмен/Эрсоз — Аббагнато/Станьо: будет сделан акцент на атакующий теннис

Туркмен/Эрсоз и Аббагнато/Станьо которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Туркмен/Эрсоз имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Аббагнато/Станьо хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Туркмен/Эрсоз. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Аббагнато/Станьо умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Туркмен/Эрсоз довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Аббагнато/Станьо вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Туркмен/Эрсоз.

СЕГОДНЯ МАТЧ Туркмен/Эрсоз — Аббагнато/Станьо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Туркмен/Эрсоз и Аббагнато/Станьо.



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