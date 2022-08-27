Атлон Таун (жен) — Слайго Роверс (жен): гости способны удивить фаворита

Атлон Таун (жен) — Слайго Роверс (жен) прогноз профессионала 27.08.22

«Атлон Таун (жен)» – «Слайго Роверс (жен)». 27.08.22. Прогноз и ставки на матч

Так как до 27-го августа 2022 года еще есть время, то футболисты клубов Атлон Таун (жен) и Слайго Роверс (жен) успеют восстановить силы, чтобы подойти в оптимальной форме к очному противостоянию. На футбольном поле игроки команд появятся в 20:00 по московскому времени. Эта встреча для соперников будет уже третьей только в рамках этого сезона, и в предыдущих двух команды обменялись домашними победами. Если же брать всю статистику данного противостояния, то в ней лучшие результаты имеет Атлон Таун (жен).



В матче команды Атлон Таун (жен) и команды Слайго Роверс (жен), которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Атлон Таун (жен) демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Атлон Таун (жен). Команда Слайго Роверс (жен) значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Слайго Роверс (жен) будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Слайго Роверс (жен) не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Атлон Таун (жен) — Слайго Роверс (жен):

В случае победы хозяев букмекеры выплатят выигрыш по коэффициенту 1.23, но, если в футбольном матче Атлон Таун (жен) — Слайго Роверс (жен) сильнее будут хозяева, то выиграет котировка 8.3. При ничейном результате конторы выплатят по коэффициенту 5.

Прогноз на матч Атлон Таун (жен) – Слайго Роверс (жен) (Чемпионат Ирландии, матч национального перевентсва, воскресенье, 27-го августа 2022 года):Футбольный клуб Атлон Таун (жен) получил от букмекеров на свою победу котировку 1.23, а по коэффициенту 8.3 можно сделать ставку на выигрыш ФК Слайго Роверс (жен). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Атлон Таун (жен) и команды Слайго Роверс (жен), можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Атлон Таун (жен) и команды Слайго Роверс (жен) – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Атлон Таун (жен) – Слайго Роверс (жен) 27.08.22

Поклонники футбола уже давно ожидают, когда 27-го августа 2022 года на поле выйдут команды Атлон Таун (жен) и Слайго Роверс (жен). По московскому времени прямая трансляция данного поединка пройдет в 20:00. Интерес к данной встрече возникает еще и потому, что уже два года команды между собой не играли. А в последнем очном противостоянии команды разошлись миром, завершив встречу со счетом 3-3.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Команда Атлон Таун (жен) и команда Слайго Роверс (жен) – соперники, которые отлично знакомы с игрой друг друга, так как в каждом сезоне эти футбольные клубы встречаются неоднократно в очных противостояниях. И речь здесь идет не только о матчах чемпионата. Будучи клубами, которые в футбольной среде называют грандами мирового футбола, команда Атлон Таун (жен) и команда Слайго Роверс (жен) принимают участие не только в матчах чемпионата страны, но и в кубковых баталиях, а также в известных и престижных клубных турнирах. Нередко пути этих команд пересекаются на самых важных стадиях турниров, поэтому менеджеры и футболисты – соперники, которые относятся друг к другу с уважением. Вообще, анализируя очередной матч команды Атлон Таун (жен) и команды Слайго Роверс (жен), наши эксперты стараются не трогать историю. В СМИ уже провели все возможные параллели в отношении этого противостояния, сравнили статистику лидеров команд в нынешнем сезоне и в целом, а также привели цифры, наглядно демонстрирующие силу одной и другой команды в историческом противостоянии. В своем анализе мы стараемся использовать цифры статистики текущего сезона, а также цифры статистики недавних противостояний между этими клубами. Все это позволяет нам получать интересную информацию, анализируя которую, мы составляем прогнозы на матч. Команда Атлон Таун (жен) и команда Слайго Роверс (жен) – одни из претендентов на то, чтобы занять высокие места в чемпионате по итогам нынешнего сезона. Однако для этого футболистам обеих команд придется серьезно постараться, так как впереди у них много непростых соперников и сложных матчей. Ключом к успеху можно считать данное противостояние, так как победитель получит определенное преимущество в турнирной таблице. Именно поэтому оба клуба будут играть только на победу, что предполагает отличный матч, который мы рекомендуем не пропустить.



Прогноз Атлон Таун (жен) – Слайго Роверс (жен) (27-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Атлон Таун (жен) и команды Слайго Роверс (жен) – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда Слайго Роверс (жен) – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды Слайго Роверс (жен) не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Атлон Таун (жен), а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Атлон Таун (жен)

Футбольный клуб Атлон Таун (жен) претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба Атлон Таун (жен) показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

Слайго Роверс (жен)

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Слайго Роверс (жен) пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Слайго Роверс (жен) сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Слайго Роверс (жен) пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Атлон Таун (жен) – Слайго Роверс (жен)

Впереди футболистов команды Атлон Таун (жен) ждут серьезные испытания, так как клубу предстоят матчи со всеми командами, которые ведут борьбу в верхней части турнирной таблицы. Поэтому домашний матч с футболистами команды Слайго Роверс (жен) является одной из важнейших игр сезона для хозяев поля, так как это реальный шанс взять очки и постараться сохранить прописку в чемпионате. Отметим, что для гостей этот матч не будет значить ровным счетом ничего, так как, благодаря победам в прошлых турах, команда Слайго Роверс (жен) смогла гарантировать себе прописку в чемпионате, поэтому сейчас футболисты гостей могут играть в свое удовольствие. Судя по информации с официального сайта команды Атлон Таун (жен), клуб серьезно настраивается на матч. Менеджер сообщил, что в игре примут участие все футболисты основы, в спешном порядке ставят на ноги футболистов с легкими травмами, так что, хозяева поля всерьез рассчитывают взять очки в этом матче. Так как футболистам команды Атлон Таун (жен) некуда отступать, то мы предполагаем, что они смогут добиться победы в этом матче, поэтому, и рекомендуем делать ставки на победу хозяев поля. При этом гости постараются навязать свой футбол, следовательно, общий тотал голов, предлагаемый букмекерами, команды пробьют. Неплохой ставкой в этом матче видится ставка на то, что обе команды забьют, так как ни хозяева поля, ни гости не отличаются надежной игрой в обороне. Так как матч будет нервным, то мы ждем здесь много фолов и желтых карточек, общий тотал которых рекомендуем заигрывать на больше. А вот угловых в матче должно быть мало, так как клубы не являются лидерами чемпионата по количеству стандартов.

По итогам матча будет зафиксирована ничья — 5, выиграет в игре Атлон Таун (жен) — 1.23, выиграет в игре Слайго Роверс (жен) — 8.3.



Атлон Таун (жен) — Слайго Роверс (жен). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Ирландии 27-го августа 2022 года

В матче команды Атлон Таун (жен) и команды Слайго Роверс (жен), который состоится в ближайшем туре, обеим командам уже не за что бороться в чемпионате, так как выше по турнирной таблице они вряд ли поднимутся, а вылет из элитного дивизиона клубам не грозит. Учитывая, что менеджеры одной и другой команды заявили о том, что планируют использовать резервные составы в предстоящем матче, наши эксперты полагают, что наиболее интересной ставкой на этот матч является ставка на общий тотал голов на больше, а также на индивидуальный тотал голов на больше каждой из команд. Напомним, что эти клубы уже встречались между собой в рамках нынешнего чемпионата, тогда, в первом круге, команды с запасом перебили предлагаемый букмекерами тотал. Сейчас, когда над командами не довлеет результат, вполне вероятно, что они сделают это еще раз, тем более, что молодые футболисты захотят проявить себя, чтобы заработать место в основе. Относительно фаворита этого противостояния, здесь мы солидарны с букмекерами, которые полагают, что все же хозяева поля являются небольшими фаворитами в этом матче. Однако от ставок на исход мы воздержимся, так как пока непонятно, какие именно составы выставят менеджеры на эту игру. Несмотря на низкие тоталы нарушений и желтых карточек, мы полагаем, что игра вряд ли будет грубой, так как у футболистов нет мотивации на этот матч, а просто так грубить и ломать соперника никто не будет. Атакующий футбол, в который играют команды, предполагает большое количество угловых, мы думаем, что предложенный тотал угловых команды перебью, поэтому советуем ставить угловые в матчи на больше.

«Атлон Таун (жен)»

Несмотря на ужасный старт сезона, руководство футбольного клуба Атлон Таун (жен) не стало прибегать к крайним мерам и увольнять главного тренера, с которым связаны все последние успехи команды. Хоть и не сразу, но наставник все же сумел наладить игру хозяевам, которые начали слабо играть из-за потерь многих ключевых футболистов в межсезонье. За несколько месяцев новички сыграли с остальными игроками, так что футбольный клуб Атлон Таун (жен) начал показывать более сыгранную игру, что позволило стабильно набирать очки. Команда постепенно поднялась из зоны вылета и начала карабкаться все выше по турнирной таблице, так что сейчас уже занимает девятую строчку, а до аутсайдеров расстояние в девять очков, которое позволяет не переживать за сохранение прописки. За семь последних туров хозяева не проиграли ни разу, одержав четыре победы. Пусть команда является слишком домашней, но все же набранных очков вполне хватает, чтобы в этом сезоне не переживать за свою судьбу. Не помогут хозяевам опорный полузащитник и правый вингер, не успевшие залечить травмы.



«Слайго Роверс (жен)»

В этом сезоне футбольный клуб Слайго Роверс (жен) продолжает разочаровывать своих болельщиков, ведь вряд ли получится квалифицироваться в Лигу Чемпионов, причем это будет уже второй раз подряд. Сейчас гости располагаются на шестом месте, отставая от необходимой строчки на пять очков, так что если получится поднажать, то вполне еще можно пробиться в самый престижный европейский турнир. Но, при сильной домашней игре, футбольный клуб Слайго Роверс (жен) демонстрирует слабые результаты на выезде, проиграв уже шесть раз, когда побед было лишь три. Если нападение гостей по-прежнему демонстрирует остроту и регулярно поражает ворота соперников, то вот оборона очень сильно сдала, так как нет сыгранных защитников, из-за чего часто можно увидеть неслаженные действия при обороне собственных ворот. В последних пяти матчах футбольный клуб Слайго Роверс (жен) дома сыграл вничью и одержал две победы, а на выезде было два поражения. Сразу трое ключевых полузащитников не смогут выйти на поле из-за травм.

Статистика и личные встречи

Наши эксперты постоянно мониторят линии букмекерских контор в поисках интересных матчей. Если рассматривать футбольные матчи с практической точки зрения, то составить прогноз можно на любой футбольный матч, независимо от того, к какому чемпиону он относится. Это может быть даже самая неизвестная лига третьесортного чемпионата. Однако наши эксперты занимаются тем, что прогнозируют исходы и статистику тех футбольных матчей, смотреть которые предпочитают все любители футбола. Матчи топ-чемпионатов, которые собирают целые стадионы преданных болельщиков, а также многомиллионную армию болельщиков у экранов телевизоров – вот настоящая страсть наших экспертов. Нельзя сказать, что прогнозировать легко – нет, это тяжелый труд, требующий концентрации и тщательно анализа многочисленных факторов, которые могут оказать влияние на результат матча, однако нам нравится заниматься своим делом и делиться своими трудами с любителями футбола. Сегодня мы решили разобрать матч, соперниками в котором будут команда Атлон Таун (жен) и команда Слайго Роверс (жен). Для обеих команд результат матча чрезвычайно важен, поэтому команды будут играть на встречных курсах, тем более что защита – не самая сильная сторона обеих команд. В текущем сезоне оба клуба сыграли большинство своих матчей на тотал больше, поэтому вряд ли в принципиальной игре они станут использовать защитную тактику, скорее всего, тренеры вновь будут играть в атакующий футбол, поэтому болельщиков ждет большое количество забитых мячей.

«Атлон Таун (жен)» — «Слайго Роверс (жен)»: кто фаворит грядущей встречи?

Атлон Таун (жен) — Слайго Роверс (жен). Прогноз на футбол (27.08.22)

Матч, в котором встретятся команда Атлон Таун (жен) и команда Слайго Роверс (жен) не будет иметь серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице. Оба клуба находятся в середине турнирной таблице, до команд, ведущих борьбу за высокие места, дающие право на чемпионство или участие в престижных клубных турнирах, им не добраться, но и зона вылета нашим соперникам не грозит. Так что, команда Атлон Таун (жен) и команда Слайго Роверс (жен) могут сыграть в свое удовольствие, а менеджеры могут задействовать в этом матче молодых футболистов из ближайшего резерва, дав передохнуть своим лидерам. Букмекеры выстави практически равные коэффициенты на этот матч, отдав небольшое преимущество хозяевам поля. В принципе, такой подход вполне справедлив, так как родные трибуны дают футболистам команды Атлон Таун (жен) некоторое преимущество. Но, несмотря на это, мы не будем делать ставки в этом матче на исход. Ограничимся ставками на статистику. Итак, первой ставкой, на которую стоит обратить внимание, является ставка на общий тотал забитых голов, мы советуем играть его на больше. Причем, индивидуальный тотал каждой команды мы тоже советуем играть на больше. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил мы рассматриваем на меньше, так как командам нет необходимости ломать друг другу ноги. И общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на больше, так как оба клуба активно используют фланги во время атак. Кстати, все наши прогнозы можно проставить не только до начала матча, но и по ходу игры, тем более, ситуация на футбольном поле может резко меняться, поэтому бетторы получат некоторое преимущество.

Атлон Таун (жен) — Слайго Роверс (жен): гости способны удивить фаворита

Вопреки мнению, что прогнозировать спортивные события очень легко, отметим, что эксперты нашего ресурса тратят достаточно много времени для того чтобы спрогнозировать один единственный футбольный матч. Да, сейчас появилось огромное количество возможностей, которые существенно облегчают труд прогнозиста. Различные ресурсы и специальные программы, содержащие статистические данные выступлений футбольных команд, все это позволяет в считанные секунды находить нужную информацию. Однако анализировать ее и принимать решение должен именно прогнозист. Так что, прогнозисту важно верно оценить риски, а только потом сделать выбор относительно той или иной ставки на противостояние команды Атлон Таун (жен) и команды Слайго Роверс (жен). Наличие большого количества информации вынуждает анализировать ее целиком, причем, некоторая информация может быть абсолютно бесполезной. В общем, наши эксперты подчеркивают, что прогнозировать футбольные матчи не так-то легко, как кажется, ведь выдать верный прогноз – это означает полностью оценить все возможные риски, все проверить и перепроверить, а это занимает достаточно много времени.

С данными наставниками футбольные клубы Атлон Таун (жен) и Слайго Роверс (жен) перешли к более оборонительной манере игры, так что вряд ли зрители на трибунах станут свидетелями результативного матча. Эксперты предлагают поставить на тотал менее 2.5 голов.

Атлон Таун (жен) – Слайго Роверс (жен): статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Атлон Таун (жен) и команда Слайго Роверс (жен), мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.