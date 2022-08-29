Прогноз Лео Ракилье — Флоран Лимани (29.08.2022), ставки и коэффициенты

Лео Ракилье — Флоран Лимани. Прогноз, ставки на матч. ITF (29.08.22)

29-го августа в 12:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лео Ракилье , а противостоять в этом поединке будет Флоран Лимани.



Так как теннисный поединок Лео Ракилье — Флоран Лимани пройдет уже 29-го августа, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 12:40 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Лео Ракилье на тот момент намного сильнее, нежели Флоран Лимани.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лео Ракилье — Флоран Лимани:

В 12:40 по Москве Лео Ракилье выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Флоран Лимани. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 29-го августа. Лео Ракилье не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Лео Ракилье

В этом сезоне Лео Ракилье показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Лео Ракилье играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Лео Ракилье умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Лео Ракилье и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Лео Ракилье будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Лео Ракилье чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Флоран Лимани

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Флоран Лиманив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Флоран Лимани играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Флоран Лимани держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Флоран Лимани демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Флоран Лимани находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Лео Ракилье — Флоран Лимани

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Лео Ракилье — Флоран Лимани (29-го августа), ставки и коэффициенты

Лео Ракилье

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Лео Ракилье выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Лео Ракилье всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Лео Ракилье уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Лео Ракилье занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Лео Ракилье больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Лео Ракилье имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Флоран Лимани

В этом сезоне Флоран Лимани действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Флоран Лимани обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Флоран Лимани не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Флоран Лимани не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Флоран Лимани имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Лео Ракилье — Флоран Лимани Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Лео Ракилье и Флоран Лимани, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Лео Ракилье и Флоран Лимани играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Лео Ракилье, и Флоран Лимани неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Лео Ракилье — Флоран Лимани: ставим на двойные ошибки

Лео Ракилье и Флоран Лимани которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лео Ракилье имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Флоран Лимани хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лео Ракилье. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Флоран Лимани умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лео Ракилье довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Флоран Лимани вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лео Ракилье.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лео Ракилье — Флоран Лимани. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Лео Ракилье и Флоран Лимани сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Лео Ракилье, и Флоран Лимани будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-588941-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-sergey-gudkov-nikolay-tolkachev-29-08-22/