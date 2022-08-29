Прогноз Яка Протич Закель — Валерио Абоян (30-го августа), ставки и коэффициенты

Яка Протич Закель — Валерио Абоян. Прогноз, ставки на матч (30.08.22)

30-го августа 2022 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Яка Протич Закель , а противостоять в этом поединке будет Валерио Абоян.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Яка Протич Закель — Валерио Абоян можно будет вплоть до 11:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 30-го августа 2022 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Яка Протич Закель и Валерио Абоян еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Яка Протич Закель — Валерио Абоян. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Яка Протич Закель имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 30-го августа 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Валерио Абоян. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Яка Протич Закель имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Яка Протич Закель

В этом сезоне Яка Протич Закель показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Яка Протич Закель играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Яка Протич Закель умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Яка Протич Закель и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Яка Протич Закель будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Яка Протич Закель чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Валерио Абоян

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Валерио Абоян имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Валерио Абоян демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Валерио Абоян не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Валерио Абоян не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

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Прогноз и ставка на матч Яка Протич Закель — Валерио Абоян 30-го августа 2022 года

Яка Протич Закель

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Яка Протич Закель выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Яка Протич Закель всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Яка Протич Закель уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Яка Протич Закель занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Яка Протич Закель больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Яка Протич Закель имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Валерио Абоян

Валерио Абоян лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Валерио Абоян играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Валерио Абоян начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Валерио Абоян выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Валерио Абоян сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Яка Протич Закель — Валерио Абоян Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Яка Протич Закель и Валерио Абоян. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Яка Протич Закель — Валерио Абоян: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Яка Протич Закель имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Яка Протич Закель и Валерио Абоян отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Валерио Абоян в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Яка Протич Закель превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Валерио Абоян сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Яка Протич Закель гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Яка Протич Закель — Валерио Абоян. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Яка Протич Закель и Валерио Абоян. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Яка Протич Закель и для Валерио Абоян, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-589323-segodnya-match-canadian-beavers-indian-elephants-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-30-08-22/